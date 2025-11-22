Dell, o "Haaland do Sertão", dá show no Mundial Sub-17

Nascido em Estância (SE), o atacante é uma das joias do Brupo City e tem cinco gols na competição de base - (crédito: Nelson Terme/CBF)

A descrição de um centroavante com bom posicionamento, faro de gol, velocidade e força física, aliada aos cabelos loiros e a camisa nove de um dos times do Grupo City costuma remeter ao norueguês Erling Haaland. Mas descreve, com precisão semelhante, um jovem talento nascido no interior de Sergipe: Wendeson Wanderley Santos de Melo, o Dell, atacante de 17 anos do Bahia.

As semelhanças físicas e técnicas renderam ao jovem o apelido de "Haaland do Sertão". Ontem, ele justificou a comparação ao marcar os dois gols da vitória do Brasil por 2 x 1 sobre o Marrocos nas semifinais do Mundial Sub-17.

O primeiro gol foi de centroavante nato: bem posicionado na área, recebeu o cruzamento rasteiro de Ruan Pablo e, de primeira, colocou a bola no fundo do barbante para inaugurar o marcador. No segundo tempo, com o duelo empatado por 1 x 1, o camisa nove voltou a decidir nos acréscimos. A defesa marroquina se atrapalhou, mas a bola caiu nos pés dele. Com frieza, usou o peito para tirar de Bellaarouch. Com a meta aberta, completou para garantir a vitória por 2 x 1 e a vaga brasileira às semis contra o Portugal, que eliminou a Suíça por 2 x 0.

A empolgação com o talento do garoto sergipano não vem de hoje. Desde que desembarcou em Salvador nas categorias de base do Tricolor de Aço, aos 13 anos, Dell é dado como joia. Com a chegada da SAF, em 2023, começou a ter um trabalho individualizado focado no desenvolvimento. Aos 15, jogou no sub-20 do Bahia. A diretoria fixou multa de mais de R$ 600 milhões para times do exterior. Todos esses estrangeiros estão de olho no vice-artilheiro do Mundial Sub-17. Ele tem cinco gols em seis jogos. Marcou duas vezes contra Honduras, uma contra a Zâmbia e dois diante do Marrocos nas quartas de final.

Na edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com quatro anos de diferença para a maioria dos jogadores, não se intimidou e foi às redes quatro vezes em seis partidas. Chamou a atenção de Rogério Ceni, que o convidou para estrear profissionalmente no Baiano em fevereiro, contra o Barcelona de Ilhéus, e na Copa do Nordeste contra o Confiança. Ceni ainda aguarda para utilizar o garoto em jogos de grande porte. "Não se pode esquecer que são garotos somente de dezessete anos, mas a gente já espera poder utilizá-los no Campeonato Baiano", projetou o ex-goleiro, sobre Dell e Ruan Pablo (companheiros no Bahia e na Seleção Sub-17).

Classificada às semifinais da "Copinha do Mundo", a Seleção Sub-17 retorna a campo na segunda-feira, diante da forte seleção de Portugal. O confronto está marcado para começar às 13h (de Brasília), em um dos campos do complexo esportivo Aspire Zone Stadium, em Doha, no Catar. Quem avançar à finalíssima enfrentará o vencedor da outra semi, disputada entre Áustria e Itália.

