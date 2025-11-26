STJD prescreve caso, e Ramos está liberado para voltar ao Botafogo

Em sessão realizada nesta terça-feira (25/11) em São Paulo, a 6ª Comissão Disciplinar do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) prescreveu o caso da expulsão do centroavante Chris Ramos, do Botafogo, expulso na vitória do Glorioso sobre o Mineiro por 1 a 0, em 20 de setembro, no Estádio Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro.

Ramos, que poderia pegar 12 jogos de suspensão, pode, então, ficar à disposição da comissão técnica de Davide Ancelotti para as últimas jornadas desta edição do Brasileirão.

O tribunal denunciou o centroavante espanhol no Art. 254-A § 1º inciso I do CBJD (agressão física com soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares).

Na ocasião, Ramos desferiu uma cotovelada em Gomes, do Galo, no fim da primeira etapa. O VAR chamou, então, o árbitro e recomendou o cartão vermelho ao centroavante ibérico do Botafogo.

Ramos foi desfalque na partida contra o Grêmio (3 a 2 para o Fogão), no último sábado (22), também no Colosso do Subúrbio, por conta de dores nas costas, após sofrer uma pancada no jogo contra o Sport. O espanhol, contudo, deve retornar contra o Corinthians. O Mais Tradicional visita o Timão no domingo (30), na Arena Neo Química, em São Paulo.

O grandalhão está no Alvinegro desde agosto, revendo com Cabral a titularidade no Mais Tradicional. Até o momento, o jogador soma quatro gols em 15 participações.