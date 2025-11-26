Leila contraria Abel sobre erros contra o Palmeiras: "Não vencemos por incapacidade nossa"

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, rebateu as declarações de Abel Ferreira sobre supostos prejuízos recentes causados pela arbitragem. O treinador havia dito na última terça-feira (25/11) que "muita coisa mudou" após a partida polêmica contra o São Paulo pelo Brasileirão, sugerindo que, desde então, as decisões dos árbitros teriam sido determinantes para a queda do Verdão na disputa pelo título nacional.

Leila discordou publicamente da avaliação. Em evento realizado nesta quarta-feira (26/11), em São Paulo, a dirigente afirmou que o desempenho abaixo do esperado não pode ser atribuído a fatores externos.

"Não acredito que esses cinco últimos jogos, que não conseguimos vencer, foram em virtude de arbitragem. Eu não posso transferir responsabilidade que é nossa. Não vencemos por responsabilidade nossa, por incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, muito claro para o diretor de futebol e acho que muito claro para o nosso treinador" afirmou.

Além disso, a dirigente reforçou que a oscilação recente exige correções internas e não a busca de culpados.

"O que vamos fazer? Tentar corrigir esses problemas que ocorreram nesses últimos jogos. Não concordo, não gosto, vocês me veem muito pouco falando de arbitragem, problema de calendário… A realidade que temos é essa e nós temos que lutar para superar as dificuldades", acrescentou.

Erros para todos

Leila também ponderou que, apesar das falhas reconhecidas pela própria equipe, os equívocos de arbitragem ocorreram para todos os clubes ao longo da competição, e não apenas contra o Palmeiras.

"A dificuldade não é só para o Palmeiras, os erros de arbitragem não foram só contra o Palmeiras, são com todos os clubes. Eu concordo que os problemas dos últimos jogos, vou ser clara e falar como presidente do Palmeiras, foi por incapacidade nossa, nós estamos cientes. E torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades", finalizou a mandatária.

Palmeiras foca na Libertadores

Assim, com o Brasileirão já distante, o clube concentra todas as atenções na final da Libertadores, marcada para sábado (29/11), às 18h, em Lima, no Peru. Mesmo após divergir publicamente de Abel, Leila garantiu que pretende manter o treinador para 2026, independentemente do resultado da decisão.



