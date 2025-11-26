Chances de título do Brasileirão 2025 (UFMG): Flamengo com uma mão na taça

Bruno Henrique comemora gol marcado pelo Flamengo diante do Atlético-MG junto a colegas de equipe - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) divulgou sua lista atualizada com as chances de título dos times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia se sagrar campeão na última terça-feira (26), mas empatou com o Atlético-MG, na Arena MRV. Apesar disso, viu o Palmeiras perder para o Grêmio, no Rio Grande do Sul.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com isso, o Rubro-Negro está com uma diferença de cinco pontos para o vice-líder Palmeiras (75/70 pontos). Assim, a equipe carioca tem 95.9% de chances para ser campeão contra o Ceará, na próxima quarta (3/12), porém depende de alguns cenários. O Alviverde, por sua vez, tem 2.9%, enquanto o Cruzeiro 1.2%. A Raposa, que joga no sábado, pela 36ª rodada, pode aumentar essa porcentagem, já que pode ir para segunda colocação, com 71 pontos.

Chances de título

Flamengo – 95.9%

Palmeiras – 2.9%

Cruzeiro – 1.2%

Rumo à Liberta-2026

O quarteto Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol e Botafogo já está garantido na próxima edição da Libertadores. Enquanto isso, Bahia está com 99.4% de chance de carimbar a vaga, além do Fluminense que precisa apenas de um triunfo contra o São Paulo para confirmar a sua vaga. O Tricolor das Laranjeiras tem 98.2% de possibilidade, enquanto o tricolor paulista tem esperança, com 2.8% de chance.

Na última rodada, Flu e o Esquadrão de Aço fazem duelo, no Maracanã, e podem definir a ida direta ou não para Libertadores 2026. Assim, a competição promete emoção até o fim.

Palmeiras – Já classificado

Flamengo – Já classificado

Cruzeiro – Já classificado

Mirassol – Já classificado

Botafogo – Já classificado

Bahia – 99.4%

Fluminense – 98.2.6%

São Paulo – 2.8%

Na briga para não cair

Na parte de baixo da tabela, Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Bahia, Botafogo, Fluminense e São Paulo não têm qualquer risco de rebaixamento. Nesse sentido, Grêmio, Corinthians, Bragantino e Atlético têm chances ínfimas de caírem para Série B. Estão praticamente na elite do futebol nacional de 2026.

Por outro lado, Juventude, Fortaleza, Santos, Vitória, Internacional, Grêmio e Vasco terão que abrir o olho na reta final de Brasileirão. O Sport, aliás, já está na Série B do Campeonato Brasileiro.

Um parágrafo à parte para o Vasco, que tinha a esperança de chegar à Libertadores. Entrentanto, o time comandado por Fernando Diniz perdeu cinco jogos seguidos ligou o sinal de alerta. A maior briga está entre Vitória, Santos, Fortaleza e Juventude. Todos terão duelos contra times com objetivos na temporada, o que pode complicar a situação.

Sport – 100%

Juventude – 97.9%

Fortaleza – 88.6%

Santos – 57.6%

Vitória – 43.7%

Internacional – 6.6%

Grêmio – 3.1%

Vasco – 2.1%

Atlético – 0,0088%



