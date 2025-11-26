Leila admite turbulência no Palmeiras e reafirma desejo de renovar com Abel

A poucos dias da final da Libertadores, o Palmeiras convive com um ambiente de instabilidade. A própria presidente do clube, Leila Pereira, reconheceu o momento difícil durante sua participação no Summit CBF Academy, nesta quarta-feira (26/11). A equipe não vence há cinco partidas e já vê o título do Campeonato Brasileiro como uma possibilidade distante. Mesmo assim, a mandatária adotou um tom de serenidade ao comentar a situação.

"Estamos em uma turbulência. Estou calma aqui, mas estou brava (risos). Nesses momentos a presidente precisa ter racionalidade, ter a cabeça fria e acreditar no projeto. Não são turbulências que vão tirar nosso foco para a final. Vamos chegar muito fortes", afirmou.

Apesar da má fase, a mandatária reforçou sua intenção de seguir com Abel Ferreira no comando técnico. O treinador recebeu uma proposta de renovação por mais duas temporadas, e a presidente faz questão de mantê-lo no cargo até o fim de seu mandato, em 2027. A assinatura, porém, ainda não ocorreu. A dirigente garantiu que o resultado contra o Flamengo, no sábado (29/11), às 18h, em Lima, não influenciará essa decisão.

"Independentemente do resultado da Libertadores, é meu desejo a continuidade do meu treinador e do meu diretor de futebol. Até dezembro de 2027, quando termina meu mandato", disse Leila.

Com clima de pressão, mas com discurso de convicção, o Palmeiras tenta reorganizar o ambiente nos bastidores para chegar competitivo à grande final continental.



