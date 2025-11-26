Flamengo utiliza estratégia diferente do Palmeiras na semana da final da Libertadores

"Converso com todos os jogadores durante a semana. Depois, temos uma equipe que analisa como eles estão a nível de recuperação. Todos se colocaram à disposição para jogar a partida de hoje. Estavam focados em vencer", explicou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

"Sabíamos da importância de vencer esse jogo. Mas eu sabia de jogadores que se recuperam mal. O Jorginho não era recomendado começar o jogo. Varela, Alex Sandro, Arrasca, Bruno (Henrique) tinham a mesma recomendação. E sim, entrar. Se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado com uma carga parecida com o que foi o jogo de hoje", completou.

"Jogamos sábado. Eu fiz pouco no domingo. Pouquíssimo na segunda. Se não jogasse hoje, seria o terceiro dia fazendo pouco. Amanhã, chegando de viagem, seria o quarto dia não treinando, não se preparando. Então acredito que é melhor (jogar) para ficar em movimento, estar no ritmo e se preparar para a grande final. Não sei se ele consultou todos. Eu tive uma conversa com ele (para saber quem estava apto para jogar). O trabalho dele (Filipe Luis) é de fazer as escolhas", analisou Jorginho.