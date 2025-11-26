Flamengo utiliza estratégia diferente do Palmeiras na semana da final da Libertadores

Com a proximidade da final da Libertadores, em Lima, Flamengo e Palmeiras utilizaram estratégias diferentes e m jogos decisivos pelo Brasileirão. Afinal, o Rubro-Negro poupou apenas os jogadores que não tinham condições físicas, enquanto o Alviverde entrou em campo com um time reserva. Durante a coletiva, o técnico Filipe Luís explicou a estratégia no empate por 1 x 1 com o Atlético-MG, na Arena MRV.
Dessa forma, o departamento médico indicou que Varela, Alex Sandro, Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique não poderiam ser titulares. Mesmo assim, os três últimos participaram do duelo, em Belo Horizonte, no segundo tempo.
"Converso com todos os jogadores durante a semana. Depois, temos uma equipe que analisa como eles estão a nível de recuperação. Todos se colocaram à disposição para jogar a partida de hoje. Estavam focados em vencer", explicou Filipe Luís, técnico do Flamengo.
"Sabíamos da importância de vencer esse jogo. Mas eu sabia de jogadores que se recuperam mal. O Jorginho não era recomendado começar o jogo. Varela, Alex Sandro, Arrasca, Bruno (Henrique) tinham a mesma recomendação. E sim, entrar. Se eles não tivessem jogado hoje, teriam treinado com uma carga parecida com o que foi o jogo de hoje", completou.
"Jogamos sábado. Eu fiz pouco no domingo. Pouquíssimo na segunda. Se não jogasse hoje, seria o terceiro dia fazendo pouco. Amanhã, chegando de viagem, seria o quarto dia não treinando, não se preparando. Então acredito que é melhor (jogar) para ficar em movimento, estar no ritmo e se preparar para a grande final. Não sei se ele consultou todos. Eu tive uma conversa com ele (para saber quem estava apto para jogar). O trabalho dele (Filipe Luis) é de fazer as escolhas", analisou Jorginho.
Próximos passos do elenco rubro-negro
A partir de agora, o Rubro-Negro deve ter quase todos os jogadores do elenco à disposição para a decisão de sábado (29/11), às 18h (de Brasília). Quem não estará em campo é Pedro, lesionado, e Gonzalo Plata, suspenso.
Por outro lado, o time vive a expectativa para o retorno de Léo Ortiz. O defensor fez um trabalho parcial com o restante do grupo na última segunda-feira (24/11), segundo informações do portal "ge". O intuito é participar das próximas atividades para estar à disposição na final, como ocorreu diante do Racing na semi.
Por fim, o Flamengo voltou ao Rio de Janeiro durante a madrugada. Assim, os jogadores se reapresentaram pela manhã para o último treino antes da viagem a Lima, que está marcada para às 17h (de Brasília), nesta quinta-feira (27/11).
