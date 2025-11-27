Catarse rubro-negra: AeroFla tem invasão a ônibus e bomba de efeito moral

Fanáticos subiram no ônibus do Flamengo nas proximidades do Galeão e alguns até entraram pelo teto para ter contato com os jogadores: cenas filmadas pelos atletas - (crédito: Pablo Porciuncula/AFP)

A delegação do Flamengo embarcou rumo a Lima, no Peru, palco da final da Libertadres neste sábado, às 18h (de Brasília) sob uma grande festa de quase 10 mil torcedores nos arredores do Aeroporto Internacional do Galeão. Houve até invasão do ônibus pelo teto do veículo registrado pelo atacante Juninho Vieira.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A delegação foi totalmente cercada pelos torcedores pouco antes da chegada à Base Aérea, onde embarcaram rumo à capital peruana. O momento de euforia ficou marcado por invasões de torcedores ao ônibus e uma grande confusão nos arredores do aeroporto.

O ônibus com os jogadores do Flamengo deixou o Centro de Treinamentos do Ninho do Urubu por volta das 14h30.

Posteriormente, iniciou a viagem de quase uma hora rumo ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. O comboio praticamente não parou até a chegada à Ilha do Governador, mas foi saudado por torcedores espalhados pelo caminho, especialmente na chegada à Linha Vermelha. Por volta das 15h30, perto do destino final, o ônibus acabou interrompido por milhares de torcedores que fechavam a via.

Ali, então, se registraram as imagens mais marcantes do AeroFla. Muitos torcedores com bandeiras não só cercaram o ônibus, como também o escalaram. Houve mesmo a tentativa de invasão, pelo teto, por parte de alguns mais animados.

Foram cerca de 20 minutos sem sair do lugar. Houve reações por parte da polícia. Na tentativa de dispersar os rubro-negros, os agentes usaram gás de pimenta e bombas de gás lacrimogênio e efeito moral. Os jogadores chegaram logo depois à pista do aeroporto para, então, iniciar a viagem de cinco horas.

A festa da torcida rubro-negra, mais uma vez, foi grande. Na entrada da Ilha do Governador, na altura da Ponte Velha, o comboio rubro-negro parou. Apesar da escolta policial, muitos torcedores esperavam no local e fecharam a via. O ônibus começou a ser escalado e muitos torcedores ficaram sobre o teto do veículo.

Não foi surpresa, portanto, que muitos tentassem invadi-lo. Os jogadores registraram o momento em que alguns torcedores acessaram o ônibus por uma das entradas do teto. Não houve brigas, nem agressões, com a iniciativa sendo pacífica.

O cenário foi parecido com o AeroFla das edições de 2019, 2021 e 2022, quando também houve tentativas de invasão do ônibus. Só depois disso registrou-se a confusão desarticulada pela polícia. Pelo menos um carro acabou atingido por pedras. Não houve registro de feridos ou presos.

Programação

O Flamengo terá elenco quase completo na final. As exceções são Pedro, ainda em recuperação de lesão, e Plata, suspenso. Mesmo assim, ambos estão no Peru.

A principal expectativa é o retorno de Léo Ortiz, que fez treino parcial na segunda-feira e tem participado das atividades no CT durante o processo de recuperação física. O clube planeja utilizá-lo nos próximos treinos para deixá-lo apto para a decisão.

O Flamengo divulgou a lista de convocados com o elenco completo, incluindo os jogadores indisponíveis. Léo Ortiz aparece entre os possíveis retornos, assim como Allan. O volante trata uma fascite plantar, mas segue relacionado. O time treina hoje e amanhã em Lima.