Dívidas, Depay e Dorival: presidente do Corinthians detalha próximos passos do clube

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile (direita) ao lado do executivo de futebol do clube, Fabinho Soldado (esquerda). - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians trabalha para liquidar dívida de aproximadamente R$ 40 milhões com o Santos Laguna, do México, referente à compra do zagueiro Félix Torres. Segundo o presidente Osmar Stabile, a intenção é realizar o pagamento ainda em dezembro para retirar o transfer ban imposto pela Fifa desde 12 de agosto, que impede o clube de registrar novos atletas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Afinal, a punição é consequência do não cumprimento do acordo firmado com a equipe mexicana. O Corinthians foi cobrado na entidade máxima do futebol, perdeu o processo em duas instâncias e acabou condenado a quitar o valor integralmente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Contudo, o problema de Félix Torres não é o único que pressiona os cofres do Parque São Jorge. Afinal, o clube também acabou derrotado na Corte Arbitral do Esporte (CAS) em ação movida pelo meia Matías Rojas, que cobra R$ 41,5 milhões por descumprimento contratual. De acordo com Stabile, o Corinthians tenta agora negociar o parcelamento desse montante. Assim, para viabilizar os pagamentos, a diretoria analisa contrair um empréstimo de R$ 100 milhões.

"A expectativa é de que a gente pague até dezembro. Fora isso, temos também a questão do Rojas que estamos negociando. Temos a expectativa de conseguir resolver esse problema, parcelando numa forma que já estamos conversando", afirmou o presidente, durante o lançamento da Copinha 2026, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Memphis Depay segue no clube

Stabile também tratou de outro tema que tem circulado nos bastidores do clube. Neste caso, a possibilidade de uma saída de Memphis Depay. O presidente descartou qualquer chance de rescisão e garantiu que o atacante cumprirá o vínculo assinado pela antiga gestão, com validade até a metade da próxima temporada.

"A informação que passo para vocês é que vamos cumprir o contrato do Memphis Depay da forma como está hoje. Não temos por que conversar com o Memphis", disse o mandatário.

Dorival Júnior prestigiado, apesar da pressão interna

Por fim, questionado sobre o futuro da comissão técnica e os rumores envolvendo Tite, que voltou ao mercado, Stabile reforçou que Dorival Júnior está garantido no cargo. Aliás, segundo o mandatário, o treinador tem atendido às expectativas dentro das condições atuais do clube.

"Tenho que respeitar o técnico que está hoje, que é o Dorival. Ele é o técnico que está trabalhando conosco, está atendendo as expectativas dentro das possibilidades e é o Dorival que continuará conosco. Assim, entendo que ele deve continuar para o ano que vem", declarou.