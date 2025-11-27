Leila Pereira discorda de Abel Ferreira nas críticas ao apito na Série A

Alheio às polêmicas, o Palmeiras desembarcou em Lima, no Peru, apoiado pela torcida na concentração do time no bairro de Miraflores, no Peru - (crédito: Ernesto Benavides/AFP)

Incomodada com os maus resultados do Palmeiras às vésperas da decisão da Libertadores, a presidente Leila Pereira evitou culpar erros de arbitragem pela sequência negativa que deve culminar com a perda do título do Campeonato Brasileiro. Para a mandatária, a responsabilidade das derrotas e empates é apenas do clube e de sua "incapacidade".

"Não acredito que nós não vencemos nesses últimos cinco jogos por causa de arbitragem. Eu não posso terceirizar a responsabilidade que é nossa. Nós não vencemos por responsabilidade e incapacidade nossa. Isso é muito claro para mim, para o diretor de futebol e eu acho que também é muito claro para o nosso treinador", afirmou Leila após sua participação no CBF Summit.

"Vamos tentar corrigir esses problemas que ocorreram nos últimos cinco jogos. Vocês me veem muito pouco falar sobre arbitragem, sobre calendário. Essa dificuldade não é só do Palmeiras. Os erros da arbitragem não acontecem só com o Palmeiras, são com todos os clubes", continuou Leila.

O técnico Abel Ferreira, após a derrota para o Grêmio, indicou que notou diferença nas decisões da arbitragem depois do polêmico clássico contra o São Paulo. A mandatária palmeirense disse não gostar e concordar com teorias que indicam um prejuízo ao clube causado por árbitros. "Vou falar claramente: quem está falando é a presidente do Palmeiras, e quem fala pelo Palmeiras é somente a presidente. Não vencemos por incapacidade nossa e estamos cientes disso. E, torcedor, vamos trabalhar para superar essas dificuldades", disse a presidente.

Apesar do momento de instabilidade do time, Leila reforçou a confiança no trabalho e voltou a dizer que quer a renovação do técnico Abel Ferreira. "Independentemente do resultado (da Libertadores), desejo a continuidade do Abel e do diretor de futebol até dezembro de 2027, quando se encerra o meu mandato", disse.

"Estou sempre pensando no melhor do Palmeiras. A paixão nunca me tira a razão. Então me irrita muito o torcedor querer se mostrar mais do que outro. Demonstro meu amor pelo Palmeiras com meu respeito. Eu luto pelo melhor do Palmeiras e ter os melhores profissionais conosco".

Embora o grupo de poupados na derrota para o Grêmio aponte para um esboço do possível time titular, Abel Ferreira ainda tem indefinições para o confronto decisivo de sábado contra o Flamengo. Felipe Anderson e Sosa disputam a vaga aberta no lado esquerdo do ataque e foram utilizados como titulares na terça-feira. Dependendo da formatação do meio-campo, sobretudo se Abel optar por alinhar Raphael Veiga e Allan juntos, um deles pode atuar deslocado no setor. A delegação desembarcou ontem em Lima. As definições sobre a escalaçao começarão a ser tomadas hoje nas primeiras atividades programadas para a capital peruana.