Jornalista promete não expor jogadores do Flamengo em caso de conquista da Libertadores

Elenco do Flamengo comemora gol marcado por Bruno Henrique, na última terça-feira (25/11), durante empate por 1 x 1 contra o Atlético-MG, pela 35ª rodada do Brasileirão 2025 - (crédito: Foto: Adriano Fontes / Flamengo)

Sem fofoca! A presença do Flamengo e a proximidade com a decisão da Libertadores, que ocorrerá no próximo sábado (29), foram ponto central para a repercussão de um caso fora dos gramados. Isso porque o jornalista Léo Dias publicou nota em que confessou ser torcedor do Rubro-Negro e faz promessa que não divulgará possíveis casos de traição dos jogadores flamenguistas, caso o time conquiste o título do principal torneio de clubes do continente. Inclusive, mandou recado para as companheiras dos atletas.

Tal postura do profissional de comunicação se explica porque ganhou popularidade ao se especializar em revelar episódios que envolvem celebridades. No caso, famosos de diversos ramos, desde o entretenimento até o esporte. Assim, em postagem na sua conta do Instagram, Léo Dias se manifestou através de nota.

"O portal LeoDias, como veículo nascido e criado no Rio de Janeiro, vem a público comunicar que, caso o Flamengo vença a Libertadores neste sábado (29/11), este veículo de comunicação se compromete a não publicar uma linha a respeito de possíveis atos de infidelidade dos jogadores, nem mesmo detalhes das festinhas pós-jogo.

Os atletas do clube podem se divertir sem a preocupação de que saiam notícias a seu respeito no portal LeoDias. Quanto às esposas dos jogadores, um aviso: que cada uma cuide do seu marido. No mais, vai Flamengo"

Flamengo em Lima

O Rubro-Negro vai encarar o Palmeiras em mais uma final da Libertadores, dessa vez no estádio Monumental, em Lima, no Peru, às 18h (de Brasília), no próximo sábado (29). Em meio à mobilização de torcedores a caminho da capital peruana, a delegação chegava ao hotel em Miraflores do mesmo jeito em que se despediu do Rio: nos braços da torcida. Centenas de rubro-negros ocuparam ruas de Lima na quarta-feira (25), aguardando o time que disputará a final da Libertadores às 18h (de Brasília), no próximo sábado.

A concentração começou durante a tarde, no bairro de Miraflores, e se estendeu até o início da noite. Por volta das 19h, torcedores realizaram uma caminhada até o hotel onde o elenco está hospedado.

O avião com o grupo pousou às 22h. Cerca de uma hora depois, os jogadores chegaram ao hotel, recebidos com fogos de artifício e sinalizadores. Danilo, Léo Pereira e Wallace Yan conversaram com torcedores do lado de fora, enquanto Saúl, Jorginho, Evertton Araújo e Bruno Henrique deram autógrafos no interior.