Festa do tetra: multidão de flamenguistas celebra Libertadores no centro do Rio

Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Ceará - (crédito: Pablo PORCIUNCULA / AFP)

O Flamengo foi recebido por uma multidão de torcedores neste domingo (30/11), no Centro do Rio de Janeiro, após conquistar o tetracampeonato da Copa Libertadores da América. A equipe rubro-negra venceu o Palmeiras por 1 a 0 na decisão realizada no sábado, no estádio Monumental de Lima, no Peru. O público estimado na celebração no Rio é de 500 mil torcedores.

O elenco desembarcou no Aeroporto do Galeão por volta das 10h10 (horário de Brasília) e seguiu para a região central da cidade, onde um trio elétrico aguardava para o início do desfile. Segundo a Prefeitura do Rio, o ponto de partida do trio foi a Rua Primeiro de Março, na altura da Rua Buenos Aires. O caminhão percorreu a rua Primeiro de Março até as proximidades da Rua Araújo Porto Alegre.

Para ampliar a sonorização do evento, três torres de som foram montadas no trecho entre a Avenida Nilo Peçanha e a Avenida Almirante Barroso — local onde o trio elétrico realizou uma parada para que os jogadores saudassem a torcida antes de concluir o percurso.

A Polícia Militar realizou a escolta do ônibus rubro-negro até o ponto inicial da celebração. Durante o trajeto, jogadores interagiram com os torcedores e alguns chegaram a aparecer no teto do veículo. Já no trio elétrico, os atletas exibiram o troféu para uma multidão em festa, com o zagueiro Léo Ortiz levantando a taça sob aplausos e gritos dos flamenguistas.





















A estrutura montada pela prefeitura incluiu ainda quatro postos médicos e 250 banheiros químicos distribuídos em três pontos do circuito, além de bloqueios de vias para garantir a segurança do público. A expectativa é de que a celebração se estendesse até por volta das 15h.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, contra o Ceará. A equipe pode confirmar também o título do Campeonato Brasileiro, caso vença ou se o Palmeiras tropeçar diante do Atlético-MG.

*Com informações da Agência Estado

