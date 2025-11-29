Vitória bate Mirassol com recorde de público e empurra Inter para o Z-4

O Vitória se recusa a ficar na zona de rebaixamento do Brasileirão. Neste sábado (29), o Leão venceu o Mirassol por 2 a 0, com direito a recorde de público no Barradão, em Salvador. Lucas Halter e Matheuzinho, de pênalti, confirmaram o triunfo da equipe rubro-negra pela 36ª rodada da Série A. O resultado colocou o Internacional no Z-4, momentos após o anúncio da demissão do técnico Ramón Díaz.
Além disso, o Vitória chegou a cinco jogos de invencibilidade e o bom momento do time vem acompanhado do seu maior público desta Série A com 30.793 presentes no Barradão, o equivalente à capacidade máxima do estádio. O clube conseguiu a permissão da CBF para vender para a sua torcida os ingressos destinados ao setor visitante neste sábado e quebrou o recorde de torcedores presentes nesta Série A.
Por outro lado, o Mirassol, que fez sua primeira partida após a renovação do técnico Rafael Guanaes até o fim do próximo ano, desperdiçou a oportunidade de garantir matematicamente a classificação à fase de grupos da Libertadores. O time amarelo e verde já se classificou, pelo menos, às fases preliminares, mas quer confirmar a vaga direta. Com o resultado, os paulistas seguem na quarta posição com 63 pontos.
Outra notícia ruim para o Mirassol foi a saída de Reinaldo no segundo tempo. Ele foi substituído sentindo muitas dores e utilizou uma bolsa de gelo no pé direito, no banco de reservas. Dessa maneira, o artilheiro preocupa para o jogo da próxima terça-feira (2), contra o Vasco.
O jogo
Mesmo fora de casa, o Mirassol manteve a posse de bola com troca de passes tranquila, enquanto o Vitória apostou em velocidade para surpreender nos contra-ataques. Os paulistas controlaram o meio, mas a defesa rubro-negra bloqueou bem as chegadas até que Halter marcou após Walter soltar um cruzamento. Com a vantagem, o Vitória recuou e o Mirassol ainda acertou o travessão com Alesson, mas os donos da casa levaram a vantagem para o intervalo.
O Mirassol cresceu de rendimento no segundo tempo após algumas alterações do técnico Renzo López e passou a dominar a partida. Os visitantes criaram boas oportunidades, mas não conseguiram ser efetivos no ataque e pararam na boa atuação do goleiro Thiago Couto. Por fim, Matheuzinho converteu pênalti assinalado após revisão do VAR e confirmou a vitória do Leão.
VITÓRIA 2X0 MIRASSOL
Brasileirão – 36ª rodada
Data e hora: 29 de novembro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Barradão, em Salvador (BA)
VITÓRIA: Thiago Couto; Raúl Cáceres, Edu (Zé Marcos, 34’/1ºT), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Erick (Lucas Braga, 21’/2ºT), Willian Oliveira (Dudu, 33’/2ºT), Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho, 21’/2ºT); Renato Kayzer (Renzo López, 33’/2ºT). Técnico: Jair Ventura.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo (Felipe Jonatan, 16’/2ºT); José Aldo (Neto Moura, 16’/2ºT), Danielzinho e Gabriel (Renato Marques, 21’/2ºT); Negueba, Carlos Eduardo (Chico da Costa, 15’/2ºT) e Alesson (Cristian, 32’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Gols: Lucas Halter, aos 25’/1ºT (1-0); Matheuzinho, aos 44’/2ºT (2-0).
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)
Cartões amarelos: Willian Oliveira (VIT); José Aldo, Luiz Otávio (MIR).