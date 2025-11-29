Abel vê resultado justo na final da Libertadores: "Flamengo foi melhor"

Não deu para o Palmeiras na final da Libertadores. O alviverde lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota para o Flamengo por 1 x 0, neste sábado (29/11), em Lima, no Peru. Dessa forma, perdeu a chance de se tornar o primeiro clube brasileiro tetracampeão. O técnico Abel Ferreira avaliou a partida e reconheceu que o rubro-negro mereceu a vitória.
"Apesar de termos uma equipe jovem, faltou um bocadinho mais de coragem e ousadia. A forma de jogar do adversário não é surpresa. Eles tinham cinco (no ataque) e nós tínhamos quatro (na defesa). Mas como disse, acho que mais do que dar justificativas, é dizer que o nosso adversário foi melhor. Mais experiente, mais cascudo e soube lidar com esse momento de pressão", disse Abel Ferreira.
Em um jogo muito truncado, o Palmeiras não começou bem e sofreu uma pressão no início do jogo. Apesar do maior volume do Flamengo na partida, o alviverde não cedeu nenhuma chance clara. Contudo, em um deslize, sofreu um gol de bola parada, aos 22 minutos da etapa final, que custou caro.
"Apesar de o jogo ter sido decidido em um detalhe, tivemos no final uma clara e grande oportunidade do Roque. Ali, um lance muito duvidoso, no início do jogo (possível expulsão de Pulgar). Mas, enfim, seguimos. O Flamengo foi melhor e ponto final ", completou.
Precisando juntar os cacos, o Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira (3/12), às 21h30 (de Brasília), contra o Atlético, em Belo Horizonte, pela 34ª rodada do Brasileirão. E pode amargar mais um vice no ano.
