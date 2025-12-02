José Boto e Luís Campos: os portugueses na Copa Intercontinental

O sucesso da escola portuguesa não se mede apenas pelos cinco prêmios de melhor do mundo de Cristiano Ronaldo, os recentes títulos na Nations League e no Mundial Sub-17, a montagem de uma forte seleção para a Copa de 2026 ou o cardápio variado de bons técnicos com passagem pelo Brasil como Jorge Jesus, Abel Ferreira, Artur Jorge e Leonardo Jardim. Campeões da Libertadores e da Champions League, respectivamente, Flamengo e Paris Saint-Germain atestam o padrão de excelência lusitano na formação de executivos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Quando tomou posse no Flamengo, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, entregou as chaves do departamento de futebol ao diretor José Boto. O português está batendo metas. Na gestão dele, o Flamengo ganhou o Campeonato Carioca, a Supercopa Rei do Brasil e o tetracampeonato da Libertadores. Amanhã, pode conquistar o Brasileirão antecipadamente em caso de vitória contra o Ceará, às 21h30, no Maracanã, pela 37ª rodada.

José Boto agiu no mercado nas contratações de Juninho Vieira, Danilo, Emerson Royal, Saul Ñiguez, Jorginho e Samuel Lino. Todos tiveram relevância em algum momento da temporada. O questionado Juninho, por exemplo, fez o gol do título no Campeonato Carioca contra o Fluminense no primeiro dos dois confrontos. Balançou a rede na vitória por 2 x 1 no confronto de ida. O segundo terminou 0 x 0.

Dos 14 jogadres usados pelo Flamengo na decisão contra o Palmeiras, cinco chegaram na janela agressiva de Boto neste ano. Danilo, autor do gol da vitória em Lima, no Peru, além de Jorginho, Samuel Lino e Carrascal. Juninho Vieira entrou no fim da decisão no Monumental. O Flamengo registou investimento recorde de R$ 277 milhões.

"O que trouxe (o Flamengo até aqui)? Muito trabalho, sacrifício, e na quarta-feira vamos ter mais. Como eu disse quando cheguei, ia acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil", afirmou Boto depois da vitória por 1 x 0 contra o Palmeiras.

Um dos fiéis escudeiros de Filipe Luís, Boto aproximou o técnico do badalado agente português Jorge Mendes. O lusitano negocia diretamente com Boto a arrastada renovação do contrato. A partir de quarta-feira, a gente conversa disso. O planejamento já começou antes, está tudo encaminhado", desconversou o executivo em meio à festa do tetra.

O dirigente virou o principal "garoto-propaganda" do trabalho de Filipe Luís. "Ele é um treinador jovem, com apenas um ano de profissão, mas com um talento enorme. Trabalhei com muitos treinadores e considero que ele está ao nível dos melhores, com muito para evoluir ainda, mas já com um nível que lhe permite claramente treinar na Europa", crava.

Paris Saint-Germain

Luís Campos tomou as rédeas no Paris Saint-Germain na temporada de 2023/2024 e fez uma limpa. Dispensou Messi, Neymar, Sergio Ramos, Verratti, Wijnaldum e Bernat. A transferência de Neymar para o Al-Hilal teve o aval do português. "Luis Enrique foi o primeiro a dizer a Neymar: 'É bom que você saia'. Ele disse isso pessoalmente. Porque ele pensa no futebol de forma diferente: jogar em equipe, jogar com quem for o melhor nos treinos da semana", revelou sobre a conversa entre o brasileiro e o espanhol.

Em contrapartida, investiu 437 milhões de euros (R$ 2,8 bilhões) nas chegadas de Dembélé, Barcola, Kolo Muani, Lucas Hernández, João Neves, Pacho, Doué e Kvaratskheliae. Escolheu o técnico espanhol Luis Enrique a dedo para liderar o processo de evolução do elenco.

O projeto dele levou o PSG ao título inédito da Champions League sem Neymar, Mbappé e Messi com a goleada por 5 x 0 diante da Internazionale. Sete titulares na final foram contratados na administração de Luís Campos no departamento de futebol do time francês.

Orgulhoso do próprio trabalho ao término da temporada em que o PSG conquistou a Ligue 1, a Copa da França, a Champions League, a Supercopa da Europa e o vice na Copa do Mundo de Clubes, Luís Campos fez lobby pelo prêmio de melhor do mundo para Dembélé.

"Se ele não ganhar a Bola de Ouro, é porque as pessoas que votaram não têm a competência para votar na Bola de Ouro. As estatísticas que ele tem e tudo o que ele conquistou são muito fortes. Na minha opinião, quem claramente merece a Bola de Ouro é Ousmane Dembélé. Para mim, não há discussão. Estou falando da temporada passada, não de uma projeção sobre Lamine Yamal nos próximos anos. Nesta temporada, o jogador com as melhores estatísticas e o mais destacado em todas as competições é Dembélé", afirmou.

Os projetos de José Boto e de Luís Campos podem se chocar na decisão da Copa Intercontinental. Classificado como campeão da Libertadores, o Flamengo precisa passar pelo Cruz Azul do México no próximo dia 10 nas quartas de final e pelo Pyramids do Egito nas semifinais no dia 13 para medir forças com o campeão europeu no próximo dia 17.

O time se reapresentou, ontem à tarde, no Ninho do Urubu para iniciar os preparativos do jogo de amanhã contra o Ceará pela penúltima rodada do Brasileirão. O técnico Filipe Luís só não poderá contar com o centroavante Pedro. Os demais jogadores estão disponíveis. O Ceará irá ao Rio desfalcado de Willian Machado, Matheus Bahia e Pedro Henrique.









