Fluminense lança camisa em homenagem ao ex-zagueiro Edinho

O Fluminense prepara lançamento em homenagem ao ex-zagueiro Edinho junto com celebração pelos 45 anos do inesquecível título carioca de 1980. A camisa recria o uniforme branco utilizado na ocasião, marcando o retorno a um dos momentos mais simbólicos da história do clube. Além disso, traz a assinatura do ex-jogador bordada em dourado no peito.

Edinho iniciou sua trajetória pelo Fluminense no início da década de 1970. O defensor é um dos expoentes da Máquina Tricolor e foi campeão carioca em 1975, 1976 e 1980. Depois de uma passagem de destaque pelo futebol europeu e pela Seleção Brasileira, onde participou de três Copas do Mundo (1978, 1982 e 1986), Edinho, assim, retornou ao Tricolor no fim da década de 1980.

Edinho, aliás, soma 360 jogos e 33 gols pelo Fluminense. Ele, aliás, também participou das conquistas do Torneio de Paris (1976), Torneio Viña del Mar (1976), Troféu Teresa Herrera (1977) e Torneio de Kiev (1989). Ele também foi técnico da equipe, dirigindo o Fluminense nas conquistas da Taça Guanabara em 1991 e 1993.

A peça estará disponível nas lojas oficiais do Fluminense espalhadas pelo Brasil e no site www.loja.fluminense.com.br a partir da próxima sexta-feira (05/12).