Brasília Basquete enfrenta Fortaleza no Nilson Nelson na retomada do NBB

Terceiro colocado na temporada de 2025/2026 do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília Basquete volta à quadra nesta quinta-feira no Ginásio Nilson Nelson, às 20h15, contra o Fortaleza, à caça dos líderes Flamengo e Minas. O time candango não entra em quadra desde 23 de novembro, quando derrotou o Vasco no Ginásio de São Januário. O torneio foi paralisado para a disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2027.

Há vários indicadores do excelente início de temporada do Brasília Basquete. Um deles é o retrospecto no Ginásio Nilson Nelson: cinco vitórias e apenas uma derrota por 67 x 69 para o Pinheiros. Aquele confronto na capital foi decidido nos últimos segundos do duelo.

Brunão e Daniel Von Haydin estavam a serviço do técnico Aleksandar Petrovic na Seleção Brasileira nos duelos contra o Chile. Os extraterrestres também emplacaram dois jogadores no quinteto ideal de novembro do NBB: Facundo Corvalan e Brunão.

Corvalan equilibrou agressividade e controle em atuações que impulsionaram o Brasília Basquete a seis vitórias em oito jogos no mês passado. Com médias de 16,5 pontos, 5,2 assistências e 4,1 rebotes para 17,6 de eficiência, o argentino entregou versatilidade e capacidade de assumir o protagonismo. O jogador também estabeleceu o recorde de pontos da temporada, anotando 38 contra o União Corinthians, em Brasília.

"Nós tivemos boas atuações no Rio de Janeiro e um período até de descanso que faz bem para a gente também. Agora voltamos muito concentrados e querendo manter a sequência positiva no NBB. Precisamos entrar ligados para vencer os dois jogos em casa", adverte o armador do Brasília Basquete. Ele foi contratado pelo time candango nesta temporada.

Brunão é a peça de imposição física e regularidade na largada do Brasília Basquete. Ele teve média de 12,4 pontos, 7,1 rebotes e 16,8 de eficiência. O pivô protagonizou um dos momentos mais marcantes de novembro no NBB: o game winner em uma enterrada espetacular contra o Flamengo no último lance do clássico disputado no Maracanãzinho.

Programe-se

Brasília Basquete x Fortaleza

Quando: 4/12/2025

Onde: Arena BRB Nilson Nelson

Horário: 20h15

Ingressos: APP do Brasília Basquete (IOS e Android)

