Mundial de Handebol: Brasil enfrenta Angola por classificação antecipada

A Seleção Brasileira segue invicta no Mundial de Handebol Feminino. O time brasileiro chegou à segunda fase do torneio com 100% de aproveitamento e agora mira na vaga antecipada para as quartas de final da competição. Hoje, às 11h30, o Brasil enfrenta a Angola, em Dortmund, na Alemanha, e precisa, além do triunfo, de uma combinação de resultados para comemorar mais cedo o acesso à próxima fase.
Com uma campanha positiva, o time de Cristiano Rocha estreou contra Cuba com uma vitória tranquila, com 21 gols de a mais que as adversárias (41 x 20). Entretanto, os dois triunfos seguintes foram de acelerar o coração do torcedor. A Seleção Brasileira conseguiu duas viradas emocionantes contra a República Tchéquia, por 28 x 22, e contra a Suécia, com 31 x 27 na parcial. Pontos importantes conquistados na primeira fase do campeonato.
Na Chave IV, o Brasil soma seis pontos e dorme na vice-liderança, já que a seleção norueguesa venceu, também na última rodada, a Suécia, por 39 x 26. Nesta etapa, as equipes carregam os pontos conquistados apenas contra as equipes que também se classificaram. No caso do Brasil, contra a República Tchéquia e Suécia. Para avançar, as Leoas precisam ficar entre as duas melhores equipes do grupo e, após o confronto com a Angola, ainda encontram pela frente a seleção da Noruega, forte concorrente na disputa.
Em caso de classificação brasileira o chaveamento para as quartas de final já estão pré-definidos de acordo com a posição da classificação de cada time. Exemplo: O líder do Grupo 4, encontra o vice-líder do grupo 2 e vice-versa. Alemanha, Espanha, Montenegro, Ilhas Faroé, Sérvia e Islândia podem ser os possíveis adversários do Brasil por estarem na chave que pode cruzar o caminho brasileiro.
Programe-se
Mundial de Handebol Feminino
Brasil x Angola
Data e horário: 5/12 (sexta-feira), às 11h30
Local: Doturmond, na Alemanha
Transmissão: Sportv e CazéTV
*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima
