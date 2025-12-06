Torcida faz novo "AeroFla" e Flamengo embarca rumo ao Catar

O Flamengo embarcou neste sábado (06) para o Catar, onde disputará a Copa Intercontinental 2025, último desafio da temporada. Campeão da Libertadores após vencer o Palmeiras, o Rubro-Negro parte embalado pela festa da torcida, que acompanhou a delegação desde as ruas do Rio de Janeiro até o Aeroporto Internacional Tom Jobim. O embarque foi marcado pelo tradicional AeroFla, símbolo da paixão e apoio incondicional dos flamenguistas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Antes da viagem, o clube divulgou a lista de 26 jogadores inscritos para o torneio. Entre os nomes, duas ausências chamaram atenção: o lateral uruguaio Matías Viña e o volante Allan ficaram de fora da lista de relacionados.

Confira os relacionados do Mengão para o Mundial! #Relacionados pic.twitter.com/hdNm4tuEjn — FL4MEN9O (@Flamengo) December 6, 2025

Estreia e calendário da competição

Apesar disso, o elenco segue confiante para buscar mais um título internacional. A estreia rubro-negra será na quarta-feira (10/12), apenas três dias após o encerramento do Brasileirão. O palco será o Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan, que receberá todas as fases da Copa Intercontinental. Pelo regulamento atual, o representante da Uefa entra direto na decisão, disputando apenas a final.

O caminho rubro-negro até uma possível final contra o Paris Saint-Germain está definido:

Dérbi das Américas – 10/12 Flamengo x Cruz Azul (MEX)

Flamengo x Cruz Azul (MEX) Copa Challenger – 13/12 Vencedor do Dérbi das Américas x Pyramids (EGI)

Vencedor do Dérbi das Américas x Pyramids (EGI) Final da Copa Intercontinental – 17/12 Campeão da Copa Challenger x Paris Saint-Germain (FRA)

Eliminados na fase preliminar

Dois campeões continentais já se despediram da competição: o Al Ahli (Arábia Saudita), vencedor da AFC Champions League, e o Auckland City (Nova Zelândia), campeão da Oceania.

Expectativa

Com a chance de enfrentar o poderoso PSG em Doha, o Flamengo busca repetir feitos históricos e encerrar 2025 com mais uma conquista internacional. A torcida, que já demonstrou apoio maciço no embarque, promete acompanhar cada passo dessa caminhada.