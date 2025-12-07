Brasil conquista primeiro título mundial de futsal feminino

O Brasil escreveu seu nome na história do futsal neste domingo (7/12) ao se tornar o primeiro campeão mundial feminino da modalidade. Em uma final equilibrada, disputada na PhilSports Arena, em Pasig, região metropolitana de Manila, nas Filipinas, a seleção brasileira derrotou Portugal por 3 a 0 e conquistou a edição inaugural da competição autorizada pela Fifa.

A partida começou com poucos espaços e praticamente nenhuma chance clara de gol. O Brasil tinha mais posse de bola, mas encontrava dificuldade para superar a marcação alta portuguesa. Quando conseguiu finalizar, parou nas defesas de Ana Catarina, goleira eleita quatro vezes a melhor do mundo, que salvou chutes de Natalinha e Luana.

Diferentemente das goleadas vistas nas campanhas das duas seleções até a final, a decisão foi marcada por equilíbrio e raras oportunidades. O placar só foi aberto aos 10 minutos do primeiro tempo, quando Emily, atual melhor jogadora do mundo e artilheira do torneio, completou jogada construída por Amandinha e Ana Luíza. Foi o sétimo gol da camisa 10 no Mundial.

Após sofrer o gol, Portugal tentou pressionar, mas não ameaçou com perigo a goleira Bianca. O time de Wilson Saboia aproveitou os espaços deixados pelas adversárias e voltou a criar as melhores chances, novamente parando em Ana Catarina, que fechou o gol em finalização de Amandinha.

Na volta do intervalo, o Brasil entrou mais agressivo e, logo aos 2 minutos, Amandinha recebeu na área e tocou por cima da goleira portuguesa para ampliar para 2 a 0. Um pênalti marcado para Portugal chegou a assustar, mas a arbitragem voltou atrás após revisão do VAR.

Com 2 minutos antes do apito final, com o gol adversário vazio, Débora Vanin arriscou do campo de defesa e selou a vitória por 3 a 0, anotando seu sexto gol na competição.

Confira a campanha completa do Brasil

Brasil 4 x 1 Irã

Brasil 6 x 1 Itália

Panamá 0 x 9 Brasil

Brasil 6 x 1 Japão

Espanha 1 x 4 Brasil

Portugal 0 x 3 Brasil

