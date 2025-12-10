Cruzeiro tem pendurados de peso na Copa do Brasil

Cruzeiro tem nomes de peso pendurados para semifinal da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Ao entrar em campo nesta quarta-feira (10/12) para enfrentar o Corinthians, na Neo Química Arena, pela semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro precisará ligar um alerta importante visando o jogo da volta. Afinal, três titulares estão na berlinda com dois cartões amarelos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Dessa forma, caso sejam sancionados novamente, perderão a volta, no domingo (14/12), no Mineirão. Os nomes são do lateral-direito William, o volante Lucas Romero e o atacante Kaio Jorge, artilheiro da Copa do Brasil, com cinco gols.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

William recebeu amarelo contra o Vila Nova, pelo jogo da volta da segunda fase, e também contra o Atlético-MG, em épico clássico pelas quartas de final (jogo de ida). Já Lucas Romero levou dois cartões logo nos três primeiros jogos, atuando pendurado desde então. Foram contra Vila Nova (ida) e CRB, nas oitavas de final, também pela primeira partida.

Por fim, Kaio Jorge recebeu cartões contra o CRB (ida) e também contra o Atlético-MG, no jogo de ida, quando marcou um dos gols da vitória por 2 a 0, em plena Arena MRV. Assim, contra o Corinthians, às 21h30 (de Brasília), o trio precisará de cautela para não perder o compromisso da volta, marcado para domingo. Quem avançar pega o vencedor do confronto carioca entre Vasco e Fluminense na grande decisão.



