Jogos para espiões: largada da AFCON terá adversário do Brasil em ação

"Esse papo já tá qualquer coisa, você já tá pra lá de Marrakesh". A canção de Caetano Veloso está na playlist da comissão técnica da Seleção de hoje até o próximo dia 18 de janeiro. Primeiro adversário do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, Marrocos é o anfitrião da Copa Africana de Nações, torneio continental equivalente à Copa América e à Eurocopa. Quarto colocado há quatro ano no Catar, os Leões do Atlas estreiam neste domingo contra Comores, às 16h (de Brasília), no Estádio Príncipe Moulay Abdellah, em Rabat.

A força-tarefa de Carlo Ancelotti e os assistentes para observar Marrocos jogo a jogo é necessária por vários motivos. Como se não bastasse a melhor campanha de um país africano na Copa em 2022, Marrocos deu mais provas de evolução neste ano. Ganhou o Mundial Sub-17 no Chile contra a Argentina, alcaçou as quartas de final no Sub-20 e acaba de conquistar a Copa Árabe disputada no Catar usando praticamente os reservas. No início deste ciclo, o Brasil perdeu amistoso por 4 x 2 sob o comando do interino Ramón Menezes.

A Copa Africana reúne 24 seleções divididas em seis grupos com quatro cada. Além de Comores, Marrocos enfrentará Zâmbia e Mali na primeira fase. Embora não conquiste o título desde 1976, é favorita a destronar a Costa do Marfim e quebrar o tabu de 50 anos.

Um dos motivos é o timaço comandado pelo técnico Walid Regragui. Há mais de uma estrela. Ex-jogador de Carlo Ancelotti no Real Madrid, Bahim Díaz veste a camisa 10, coleciona oito gols em 15 exibições e divide o papel de protagonista com o lateral-direito Achraf Hakimi do Paris Saint-Germain. Curado de uma lesão, ele não está 100%. Entrará aos poucos. Nenhum dos outros 15 países campeões ao menos uma vez tem tantos talentos como os anfitriões.

"Temos que pensar em ganhar todos os três jogos. Marrocos é o mais difícil das equipes do grupo, mas temos que ter confiança", afirmou depois do sorteio no último dia 5. Marrocos ostenta série de 17 jogos invicto. A última derrota foi para o Quênia, em 10 de agosto. Os outros dois joggos do Marrocos na primeira fase serão na sexta-feira contra Mali, às 17h, e no dia 29 diante de Zâmbia, às 16h.

O desafio é sair do campo da tese para a prática. Há dois anos, a Costa do Marfim ganhou o título em casa contra a Nigéria. Venceu por 2 x 1. O embalo da Copa do Mundo não foi suficiente para levar Marrocos além das oitavas de final. A África do Sul venceu por 2 x 0.

Os outros concorrentes de peso no torneio são o heptacampeão Egito de Mohamed Salah, recordista no continente, a Argélia de Riyad Mahrez e Senegal de Sadio Mané. O torneio é terreno fértil para supresas. Zâmbia surpreendeu em 2012.

Um dos maiores fornecedors de pés de obra do mundo, inclusive, para o Brasil, onde jogam, por exemplo, o zagueiro angolano Bastos (Botafogo) e o argelino Billal Brahimi (Santos), o volante camaronês Arnold Kamdem (Sinop-MT) e o lateral-direito do Guinê Carlos Akapo (Amazonas), a Copa Africana de Nações irrita as principais ligas nacionais da Europa.

O Campeonato Francês cedeu 49 convocados ao torneio neste meio de temporada. O Inglês perdeu 32, o Italiano liberou 21, o Alemão abriu mão de 17 e o Espanhol enviou 16. Há estrelas como Amad Diallo (Costa do Marfim) e Bryan Mbeumo (Camarões), ambos do Manchester United; Pierre Emerick Aubameyang (Gabão) do Olimpique de Marselha; Victor Osimhen (Nigéria) do Galatasaray.

Domingo (21/12)



» Grupo A

16h Marrocos x Comores

Segunda (22/12)

» Grupo A

11h Mali x Zâmbia

» Grupo B

14h África do Sul x Angola

17h Egito x Zimbábue

Terça (23/12)

Grupo C

14h30 Nigéria x Tanzânia

17h Tunísia x Uganda

Grupo B

9h30 RD Congo x Benin

12h Senegal x Botsuana

Quarta (24/12)

» Grupo E

9h30 Burkina Faso x Guiné Equatorial

12h Argélia x Sudão

Grupo F

14h30 Costa do Marfim x Moçambique

17h Camarões x Gabão

Transmissão: Band e BandSports