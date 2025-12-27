Entenda porque o mercado da bola tem alta demanda por meias

Marlon se despede do Botafogo após 186 jogos e com os títulos da Série A e da Libertadores - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

A Série A do Campeonato Brasileiro registrou 959 gols em 380 partidas. A maior contribuição, claro, foi dos atacantes, com 553 anotados. Os meio-campistas foram responsáveis por 229 bolas na rede, turbinadas pelos 18 marcados pelo uruguaio do Flamengo, Giorgian De Arrascaeta. O desempenho da turma na elite do país reflete no mercado. Antes que o ano acabe, gigantes do país querem volante, armador ou até um camisa 10.

Avaliado pela plataforma especializada Transfermarkt como elenco mais valioso do Brasil, o Palmeiras está próximo de fechar com o volante Marlon Freitas. O cão de guarda de 1,85m de altura e de 30 anos foi o capitão do Botafogo no ano mais mágico da história do clube, com a dobradinha da Libertadores e da Série A em 2024. Ele deixará o Glorioso após três temporadas e 186 partidas com a camisa alvinegra.

O Palmeiras desembolsará

R$ 33 milhões por 100% dos direitos econômicos de Marlon Freitas. As bases salariais também foram acertadas, e o jogador é aguardado na Academia de Futebol em 4 de janeiro para exames médicos, um dia antes da reapresentação do elenco visando a próxima temporada. O alviverde estreará em 2026 no dia 10, contra a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista.

Marlon é o primeiro reforço alviverde para 2026 e considerado peça de reposição para Aníbal Moreno. O argentino de 26 anos foi vendido ao River Plate por R$ 38,7 milhões. O técnico Abel Ferreira também tem à disposição para o meio de campo Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Figueiredo, Andreas Pereira, Maurício, Raphael Veiga e o garoto Allan. O clube ainda procurará nesta janela de transferências um meia armador e um atacante.

O treinador argentino Jorge Sampaoli gosta de ir às compras. Por onde passa costuma pedir contratações. No Atlético-MG, pode ter o meio reforçado por Fred. O experiente volante de 32 anos está no Fenerbahçe desde a temporada 2022/2023 e tem contrato com o clube turco até 30 de junho de 2027. Entretanto, está disposto a ouvir a proposta da diretoria atleticana. Fred disputou a Copa do Mundo de 2022 no Catar. Natural de Belo Horizonte, Fred começou no Galo, foi lapidado no Internacional e acumula experiências por Manchester United e Shakhtar Donetsk. As principais características do mineiro são marcação, pressão, iniciação de jogadas e duelos pelo chão.

Gerson tem valor de mercado de aproximadamente 18 milhões de euros. O Zenit pagou 25 milhões para tirá-lo do Flamengo em julho e pede mais do que o dobro, 40 milhões de euros para liberar o atleta com contrato até 30 de junho de 2026. Embora conte com o aporte financeiro do empresário Pedro Lourenço, do SAF cruzeirense, a operação foge da realidade do clube mineiro.

Titular em 50 das 51 partidas do Mirassol durante a temporada 2025 e peça importante da engrenagem do Leao na campanha de quarto colocado na Série A do Brasileirão, Danielzinho foi buscado pelo São Paulo. O meia de 38 anos terá a segunda oportunidade como profissional em um dos 12 principais clubes do país. De 2013 a 2014, no início da carreira, defendeu o Atlético-MG. Danielzinho era o camisa 8 da equipe do interior paulista. Ganhou notoriedade pela regularidade, com equilíbrio na função de volante e de meia iniciador de jogadas. Também é disciplinado: em 37 jogos na elite, tomou apenas um cartão amarelo. Ele chega sem custos ao endividado tricolor do Morumbi. Discreto, não possui redes sociais e pode liderar o vestiário e tentar blindar o elenco são-paulino em meio às crises políticas e financeiras.

Alan Patrick é o maestro do Internacional há quatro temporadas, mas já foi o tenor de Flamengo, Palmeiras e Santos. Há possibilidade de retorno ao Rio. O Fluminense do técnico Luis Zubeldía se interessa pelo meia de 34 anos. Ainda não há proposta formal. O capitão colorado tem contrato com o time do Beira-Rio, renovado recentemente até o fim de 2027, e o treinador Paulo Pezzolano conta com ele para a próxima temporada, com início em 11 janeiro, contra o Novo Hamburgo, pelo Gaúchão. O negócio, portanto, não será fácil.

O setor criativo do tricolor tem como dono da posição o argentino Lucho Acosta. No banco de reservas, Zubeldía ostenta o artigo luxuoso Paulo Henrique Ganso. Aos 36 anos, Ganso pode não render fisicamente como antes, mas ainda entrega qualidade técnica. Prova disso é o gol que abriu o placar contra o Bahia na última rodada da Série A, por cobertura.