Fluminense tenta a contratação de Hulk, do Atlético-MG

Dos times mais ativos no mercado da bola, o Fluminense está de olho no atacante Hulk, do Atlético-MG. A nova diretoria tricolor procurou o Galo para entender a situação do craque, que está no clube mineiro desde 2021.

E, de acordo com publicação do "Jornada 1902" desta sexta-feira (26/12), o Atlético indicou que ainda não deseja negociar o atacante de 39 anos. No entanto, ainda realizará reunião com o estafe do jogador para delinear melhor os próximos passos. Afinal, Hulk tem contrato até dezembro de 2026 e não descartaria uma ida ao Fluminense.

Além da procura ao Galo, o Flu também buscou informações com os representantes do próprio jogador. Há uma clara intenção em contar com Hulk para 2026. Assim, as negociações ainda se encontram em um estágio inicial. Após a reunião de Atlético com o jogador, o Fluminense dará os próximos passos para tentar efetuar sua contratação.

Hulk, aliás, tornou-se em 2025 o oitavo maior artilheiro da História do time mineiro, com 135 gols. Um dos grandes nomes do Século XXI, o craque venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, além da Supercopa do Brasil de 2022. Também ergueu as últimas cinco edições do Campeonato Mineiro. Contratado em 2021, ele participou de menos de 30 gols pela primeira vez na atual temporada. Afinal, marcou 21 gols e deu oito assistências em 61 partidas.