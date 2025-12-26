Cruzeiro e Gabigol: o que pesa para a saída do atacante do clube

O Cruzeiro negocia com o Santos o empréstimo de Gabigol. A Raposa está disposta a liberar a saída do atleta, antecipando o fim do compromisso que tem validade até o fim de 2028.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Para isso, precisa discutir a composição salarial para ceder o atacante. O clube quer arcar com a menor parte dos vencimentos, considerado elevados para os padrões brasileiros. E se mostra irredutível quando a isso. Aliás, essa questão do percentual ainda é debatida entre as partes.
De férias nos Estados Unidos, Gabigol afirmou que se apresentaria ao Cruzeiro no dia 2 de janeiro, junto com o primeiro grupo de jogadores. Até agora, somente o Santos mostrou-se interessado no atacante.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
O Cabuloso entende que dificilmente terá retorno financeiro em termos de direitos econômicos do atacante. Contudo, a saída do jogador aliviaria a folha salarial.
A chegada de Tite ao Cruzeiro dificultou a sequência de Gabigol no time. Com o novo comandante, dificilmente o atacante terá espaço no time titular. Por sua vez, o jogador garantiu não ter "nada contra" o novo técnico.
A permanência de Kaio Jorge até, pelo menos, o meio do ano também favorece para uma possível saída de Gabigol. Afinal, o status do ex-Flamengo seguirá como de reserva.
Por outro lado, o atacante deseja mais oportunidades como titular. Com Leonardo Jardim, essa condição se perdeu, com Kaio Jorge tornando-se titular absoluto no ataque cruzeirense. Gabigol terminou a temporada com 13 gols marcados e quatro assistências.
Saiba Mais
- Esportes Fluminense tenta a contratação de Hulk, do Atlético-MG
- Esportes Palmeiras se acerta com Marlon Freitas, que já tem data de apresentação
- Esportes Flamengo se aproxima da contratação do zagueiro Vitão, do Internacional
- Esportes Corinthians tem conversas com Santos Laguna para tentar derrubar o transfer ban; entenda
- Esportes Capital apresenta colombiano Johan Arango como novo reforço para 2026
- Esportes Família atualiza o estado de saúde de Galvão Bueno