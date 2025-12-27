InícioEsportes
São Paulo empresta lateral Patryck ao Juventude

Jogador ficará no clube Jaconero até o fim da temporada de 2026 e já se apresentou aos treinos de pré-temporada

Patrick Lanza anunciado pelo Juventude - (crédito: Foto: Divulgação/Juventude)
O São Paulo emprestou o lateral-esquerdo Patryck Lanza ao Juventude até o fim da temporada de 2026. O clube gaúcho anunciou a contratação, na última sexta-feira (26), nas redes sociais. O jogador, aliás, já se apresentou ao técnico Maurício Barbieri e participou do primeiro treino da pré-temporada alviverde.

Ele jogou apenas nove vezes ao longo do ano, mesmo em um cenário onde o setor esquerdo do São Paulo sofreu com as ausências por lesão de Wendell e Enzo Díaz. O técnico Hernán Crespo, aliás, optou por improvisar jogadores no setor. Promovido em definitivo ao profissional em 2023, o lateral soma, ao todo, 40 partidas pelo clube da paulista e duas assistências distribuídas.

Formado nas categorias de base do Tricolor, Patryck carrega no currículo um histórico de peso nas seleções de base: foi campeão da Copa do Mundo sub-17 e do Sul-Americano sub-20 com a Amarelinha.

Fora dos planos do São Paulo, o lateral tem o aval do técnico Hernán Crespo para deixar o Morumbis nesta janela. Ele deve se juntar a Luiz Gustavo, Rigoni, Erick, Jandrei, Matheus Belém, Leandro, Dinenno e Oscar como saídas para 2026.

