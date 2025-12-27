Santos tenta contratação em definitivo do atacante Rony, do Galo

O Santos tem o desejo de contar com Rony, do Atlético-MG, em seu elenco para a temporada de 2026. Assim, após o Galo declinar sobre a possibilidade de emprestar o atacante, o Peixe busca uma aquisição em definitivo. A informação é do jornalista Lucas Musetti.
Dessa forma, a diretoria santista consultou o clube mineiro nas últimas semanas com a ideia de um empréstimo, com obrigação de compra dependendo de metas, algo que não agradou o Atlético. O melhor cenário, então, é buscar a compra do jogador, que é visto como um reforço importante para o setor ofensivo na próxima temporada.
Internamente, o Santos discute uma oferta em torno de 2 milhões de euros, com pagamento parcelado. O intuito é convencer o Galo a aceitar os moldes financeiros, visto que o clube mineiro tem tentado ajustar a sua folha salarial.
No momento, Rony está disposto a reduzir seus vencimentos para vestir a camisa alvinegra. Isso porque o jogador recebe cerca de R$ 1,6 milhão mensais no Atlético-MG, valor fora da realidade santista.
Por fim, o atleta chegaria como substituto de Guilherme, negociado com a MLS, e agrada pela capacidade de atuar pelos lados do ataque. O Santos aguarda a resposta do clube mineiro para concretizar o negócio.