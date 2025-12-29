Brasília encerra o ano com vitória contra o Bauru e fecha 2025 em alta

Classificado antecipadamente à Copa Super 8 — torneio de reunião das melhores equipes da primeira metade da elite nacional —, o Brasília Basquete encerrou o primeiro turno do Novo Basquete Brasil (NBB) em alta. Ontem, o time candango visitou o Bauru, no Ginásio Panela de Pressão, fez uma apresentação consistente e venceu o adversário paulista por 71 x 66.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Cestinha do jogo, Facundo Corvalan foi, ao lado de Pedro Mendonça, um dos grandes destaques do jogo. O argentino foi o maior pontuador do confronto, com 15 pontos convertidos na vitória brasiliense, além de liderar o número de assistências do duelo, com cinco. O ala brasiliense Pedro encerrou o embate com 10 pontos. Do outro lado, lei do ex. O ala Alex Garcia foi o destaque da equipe paulista, com 12 pontos.
Veja também: Capital apresenta colombiano Johan Arango como novo reforço para 2026
Em quadra, uma partida estudada entre os brasilienses e os paulistas. A defesa das duas equipes não dava espaço para possíveis ataques adversários. Em um momento de alta, o time do Distrito Federal impôs um impressionante domínio, colocou 21 x 6 no placar e aproveitou a baixa ofensiva dos donos da casa para pular na frente. O segundo quarto teve uma crescente do time bauruense no jogo. A equipe se aproximou no marcador, mas ainda encontrou dificuldades para tomar as rédeas da partida. Nos minutos finais, o lucro de 13 pontos do Brasília caiu para seis. Fim de primeiro tempo: 36 x 30.
O ala Pedro Mendonça, então, puxou a responsabilidade do Candangos. O brasiliense de 1,96m foi o maior pontuador do confronto e fez uma excelente partida na noite de ontem. O Brasília encaminhava uma despedida de 2025 com uma atuação de orgulhar o torcedor. Doze pontos atrás, o Bauru buscou uma retomada, enquanto era empurrado pela torcida presente no ginásio. Os minutos finais foram acirrados entre os times, o famoso “lá e cá”, mas dramático para os donos da casa. O time, porém, não ameaçou a vantagem dos candangos.
“Sabiamos que seria um jogo apertado. Bauru é uma equipe forte e vem crescendo no campeonato. Mas fomos muito bem defensivamente. Abrimos uma boa diferença, acabamos perdendo a vantagem, mas seguimos focados para levar a vitória pra casa”, analisou Facundo Corvalan, cestinha da partida com 15 pontos
Bem na classificação geral (o clube está em quinto lugar), o Brasília Basquete retoma as atividades nacionais em 9 de janeiro, contra o Rio Claro, fora de casa, às 20h. A equipe do DF só retorna à capital três dias depois, para enfrentar o Caxias do Sul, às 20h15. Em seguida, foca na Copa Super 8. O torneio mata-mata está agendado entre 27 de janeiro e 3 de fevereiro.
*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz
Saiba Mais