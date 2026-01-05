Flamengo mira Marcos Leonardo como plano B após trava por Kaio Jorge

O Flamengo decidiu ampliar seus horizontes no mercado da bola diante das dificuldades impostas pelo Cruzeiro na negociação por Kaio Jorge. Após receber duas negativas consecutivas do clube mineiro, a diretoria rubro-negra colocou o nome de Marcos Leonardo, do Al-Hilal, na pauta como o atual "plano B" para reforçar o ataque. Embora Kaio Jorge continue sendo o sonho de consumo principal, o clube carioca começou a se movimentar por outras opções. E já manifestou interesse no ex-jogador do Santos, que tem 22 anos e se transferiu para a Arábia Saudita em 2024 após passagem pelo Benfica.

Até o momento, não há uma proposta formalizada nem para o atleta e nem para os sauditas, tratando-se apenas de uma sondagem inicial. O Flamengo estuda a viabilidade do negócio e entende que os valores para tirar Marcos Leonardo do Oriente Médio estariam na mesma faixa do montante que foi oferecido — e recusado — pelo artilheiro do Cruzeiro. Vale lembrar que a oferta rejeitada pela Raposa foi de 24 milhões de euros (R$ 155 milhões) mais o passe de Everton Cebolinha. O total da operação gira em torno de 32 milhões de euros. Como o Cruzeiro bate o pé por 50 milhões de euros (R$ 324 milhões), quantia que o Fla não pagará, a busca por alternativas tornou-se obrigatória.

Diferença de perfil tático e urgência no calendário

A possível mudança de alvo traz consigo uma alteração no perfil tático buscado pela comissão. Isso porque Kaio Jorge se tornou a prioridade justamente por reunir as características exigidas pelo técnico Filipe Luís: mobilidade, capacidade de voltar para buscar jogo e dar profundidade, atuando de forma distinta de Pedro. Por outro lado, Marcos Leonardo possui um estilo de jogo mais assemelhado ao do atual camisa 9 da Gávea, priorizando a finalização dentro da área e com menos intensidade na pressão sem a bola. Além da questão técnica, o alto salário do jogador do Al-Hilal é uma preocupação que pesa na avaliação da diretoria.

Independentemente do nome escolhido, o Flamengo tem pressa. A intenção é resolver a chegada dos reforços o quanto antes para dar a Filipe Luís o maior tempo possível de trabalho com os novos atletas durante a pré-temporada. Assim sendo, a urgência se justifica pelo calendário pesado logo no início do ano.

Por fim, a equipe estreia no Brasileirão no dia 28 de janeiro, contra o São Paulo. Apenas quatro dias depois, disputa o primeiro título de 2026 na Supercopa do Brasil, contra o Corinthians, em Brasília.