Treinador do Flu passará por procedimento cardiovascular

Zubeldía pode perder estreia do Fluminense por causa de procedimento cardiovascular - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

O técnico Luis Zubeldía pode desfalcar o Fluminense na estreia no Carioca. O treinador argentino, de 44 anos, será submetido a um procedimento cardiovascular, neste sábado (10). Dessa forma, caso seja identificada a necessidade de tratamento após a intervenção, ele deverá ficar de repouso por sete dias.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Caso seja necessário ficar de repouso por sete dias, Luis Zubeldía perderá a estreia do Fluminense no Carioca. O treinador, aliás, abriu mão das férias para comandar o time desde o início da temporada, mesmo as três primeiras rodadas sendo com time alternativo e formado majoritariamente por jogadores da base.

Contratado em setembro do ano passado, Luis Zubeldía chegou para ocupar o lugar deixado por Renato Gaúcho. Sob o comando do treinador argentino, o Fluminense ainda está invicto como mandante e venceu todos os jogos no Maracanã. Ele, aliás, foi importante para o Tricolor conquistar a vaga direta na Libertadores em 2026.

Se não houver decisão médica sobre realizar tratamento após a intervenção, Zubeldía voltará ao comando dos treinos já na segunda-feira (12), no CT Carlos Castilho, e ficará à disposição para o primeiro jogo da temporada. O Fluminense estreia contra o Madureira, dia 14, às 19h (de Brasília), no Luso Brasileiro, pela primeira rodada do Carioca.