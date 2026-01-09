Santos encaminha contratação de Gabriel Menino, do Galo

O Santos encaminhou a contratação do volante Gabriel Menino, do Atlético, por empréstimo até o final da temporada. O Alvinegro ainda terá uma cláusula de opção de compra no final do contrato. O jogador chega ao Peixe como uma reposição imediata para a possível saída de Victor Hugo, que deve ser adquirido pelo Galo.
Diante do cenário, o Santos procurou o clube mineiro para tentar a liberação de Menino para preencher uma lacuna no elenco. O Galo, por sua vez, não hesitou em emprestar o volante ao Alvinegro Praiano.
Internamente, o clube tem uma boa avaliação de Gabriel Menino por conta de sua versatilidade. Além de atuar como volante, o jogador também pode jogar pelo lado direito, como meia ofensivo e lateral.
O volante será a segunda contratação do Santos para a temporada. A expectativa é que Gabriel Menino esteja à disposição de Juan Pablo Vojvoda para o clássico contra o Palmeiras, na segunda rodada do Campeonato Paulista, na próxima quarta (14).