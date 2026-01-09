InícioEsportes
Santos encaminha contratação de Gabriel Menino, do Galo

Volante chega ao Peixe para repor possível saída de Victor Hugo, que está próximo de ser comprado pelo Atlético

Gabriel Menino está próximo de ser o novo reforço do Santos - (crédito: Foto: Pedro Souza/Atlético)
O Santos encaminhou a contratação do volante Gabriel Menino, do Atlético, por empréstimo até o final da temporada. O Alvinegro ainda terá uma cláusula de opção de compra no final do contrato. O jogador chega ao Peixe como uma reposição imediata para a possível saída de Victor Hugo, que deve ser adquirido pelo Galo.

Diante do cenário, o Santos procurou o clube mineiro para tentar a liberação de Menino para preencher uma lacuna no elenco. O Galo, por sua vez, não hesitou em emprestar o volante ao Alvinegro Praiano.

Internamente, o clube tem uma boa avaliação de Gabriel Menino por conta de sua versatilidade. Além de atuar como volante, o jogador também pode jogar pelo lado direito, como meia ofensivo e lateral.

O volante será a segunda contratação do Santos para a temporada. A expectativa é que Gabriel Menino esteja à disposição de Juan Pablo Vojvoda para o clássico contra o Palmeiras, na segunda rodada do Campeonato Paulista, na próxima quarta (14).

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/01/2026 12:39
