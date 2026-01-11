NBB: Brasília Basquete enfrenta o Caixas do Sul e foca no returno

Focados em garantir a vaga nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília faz o primeiro confronto do ano em casa contra Caxias do Sul, às 20h15, pela segunda rodada do returno da liga nacional. Atualmente, os extraterrestres ocupam o 5º lugar da competição e vivem um momento de alta na temporada. No Ginásio Nilson Nelson, o clube do DF contará com o apoio da torcida para manter a fase regular e seguir firme para conquistar a ponta da tabela.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A meta do time de Dedé Barbosa é repetir o feito do primeiro confronto entre as equipes. Em novembro, o Brasília visitou os sulistas e triunfou diante dos anfitriões por 96 x 64. A partida em questão ficou marcada pelo brilho do argentino Corvalán. O armador marcou 26 pontos e bateu o recorde da carreira. Um jogo para se recordar, pois o Brasília equipe encerrou o confronto com 14 bolas de três pontos.

A fase atual é de manter o trabalho que vem sendo feito. Para o pivô Renato Carbonari, é importante começar o returno bem para se garanti mais à frente. "Começar bem o segundo turno é muito importante para nos mantermos na firme na parte de cima da tabela. O grupo sabe da responsabilidade desse momento e está bem preparado para essa sequência. Além disso, já temos o Super 8 logo ali na frente, uma competição curta e muito intensa, então cada jogo também serve como preparação", comentou.



*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Candangão: Capital e Samambaia empatam no fechamento da 1ª rodada

Candangão: Capital e Samambaia empatam no fechamento da 1ª rodada Esportes Gama inicia defesa do título do Candangão com vitória no Bezerrão

Gama inicia defesa do título do Candangão com vitória no Bezerrão Esportes Brasiliense aplica a primeira goleada do Candangão 2026

Brasiliense aplica a primeira goleada do Candangão 2026 Esportes Com um a menos, Aruc vence Paranoá no retorno ao Candangão

Com um a menos, Aruc vence Paranoá no retorno ao Candangão Esportes Candangão: Sobradinho sai na frente, mas empata com o Ceilândia

Candangão: Sobradinho sai na frente, mas empata com o Ceilândia Esportes João Fonseca desiste do ATP de Adelaide e segue fora no início da temporada