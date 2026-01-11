NBB: Brasília Basquete enfrenta o Caixas do Sul e foca no returno

InícioEsportes
Equipe do Distrito Federal recebe os gaúchos no Ginásio Nilson Nelson nesta segunda-feira (12/1) e deseja seguir fazendo boa classificatória para voltar ao mata-mata

Brasília Basquete busca seguir firme na briga pelas primeiras posições da tabela. - (crédito: Matheus Maranhão )
Focados em garantir a vaga nos playoffs do Novo Basquete Brasil (NBB), o Brasília faz o primeiro confronto do ano em casa contra Caxias do Sul, às 20h15, pela segunda rodada do returno da liga nacional. Atualmente, os extraterrestres ocupam o 5º lugar da competição e vivem um momento de alta na temporada. No Ginásio Nilson Nelson, o clube do DF contará com o apoio da torcida para manter a fase regular e seguir firme para conquistar a ponta da tabela. 

A meta do time de Dedé Barbosa é repetir o feito do primeiro confronto entre as equipes. Em novembro, o Brasília visitou os sulistas e triunfou diante dos anfitriões por 96 x 64. A partida em questão ficou marcada pelo brilho do argentino Corvalán. O armador marcou 26 pontos e bateu o recorde da carreira. Um jogo para se recordar, pois o Brasília equipe encerrou o confronto com 14 bolas de três pontos.

A fase atual é de manter o trabalho que vem sendo feito. Para o pivô Renato Carbonari, é importante começar o returno bem para se garanti mais à frente. "Começar bem o segundo turno é muito importante para nos mantermos na firme na parte de cima da tabela. O grupo sabe da responsabilidade desse momento e está bem preparado para essa sequência. Além disso, já temos o Super 8 logo ali na frente, uma competição curta e muito intensa, então cada jogo também serve como preparação", comentou.

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

postado em 11/01/2026 21:41 / atualizado em 11/01/2026 21:41
