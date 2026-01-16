Maxi Cuberas fará mudança em escalação do Fluminense

A equipe do Fluminense terá mudanças para a partida contra o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, pela segunda rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. De acordo com o "ge", o auxiliare de Zubeldía, Maxi Cuberas, deve preservar Santiago Moreno para o duelo em Bacaxá. Neste sentido, Matheus Reis é o favorito para ser o titular.

Afinal, Santi Moreno reclamou de dores durante a vitória sobre o Madureira na última quarta-feira (14). Não há lesão ou problema mais sério com o colombiano, mas a tendência é por preservá-lo diante do Boavista. As condições do gramado do Estádio Elcyr Resende também foram um fator determinante.

Assim, o Flu deve ir a campo com: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Matheus Reis, Riquelme e John Kennedy.

O Fluminense tem os mesmos três pontos de Vasco, Bangu e Volta Redonda no Grupo A do Campeonato Carioca. No entanto, ocupa a terceira colocação por conta dos critérios de desempate. Por fim, o Tricolor luta pela seu 34º título da competição estadual.