Município do Rio cobra dívida tributária de Gerson na Justiça; Flamengo mantém litígio

Prefeitura do Rio mira bens de Gerson em cobrança de imposto - (crédito: Foto: Reprodução)

A situação jurídica de Gerson, recém-chegado no Cruzeiro, ganhou novos desdobramentos fora de campo. Isso porque o ex-Flamengo passou a responder, ainda em 2025, a uma ação de cobrança fiscal movida pelo Município do Rio de Janeiro. O caso se soma a um processo milionário já em curso contra ele na Justiça estadual.

A cobrança fiscal tramita na 12ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital desde o fim do ano passado, com citação do jogador para regularizar uma dívida de imposto no valor de R$ 53.987,36. O despacho, ainda segundo a ESPN, atende ao pedido formal da prefeitura, que solicitou autorização para adotar medidas de garantia do crédito.

No despacho, o município deixou explícita a estratégia para assegurar o pagamento de forma voluntária. A administração inclusive solicitou autorização para realizar penhora online de recursos financeiros — por meio do BacenJud — caso a dívida não seja quitada por vontade própria. Há, ainda, uma possibilidade alternativa de penhora de bens em nome do atleta.

O imóvel fica localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e consta como alvo da penhora requerida no processo. A administração municipal já indicou o bem relacionado à origem da cobrança.

Gerson x Flamengo

Paralelamente, o meia enfrenta uma disputa judicial de valor significativamente maior com o Flamengo. O clube ingressou com ação contra o jogador e a FGM Sports, empresa responsável pela gestão de sua carreira e pertencente a Marcão, pai do atleta, com pedido de indenização de R$ 42.750.000,00.

A origem da divergência parte de questões contratuais relacionadas à saída do meia do clube, e o processo tramita sob sigilo na Justiça do Rio de Janeiro. Para o departamento jurídico rubro-negro, a transferência para o Zenit configurou quebra de acordo firmado entre as partes, visto que o vínculo vigente à época previa especificações para saída antecipada.