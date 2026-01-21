Seleção Brasileira busca o 12º título da Copa América de Futsal

Com 11 títulos, o Brasil se prepara para a Copa América de Futsal de 2026, que será realizada no Paraguai. O torneio começa neste sábado (24/1) e contará com 10 seleções, divididas em dois grupos de cinco. A Seleção defende o troféu conquistado na última edição, na qual superou a Argentina na final.



O trabalho da equipe comandada por Marquinhos Xavier também ganhou destaque na conquista invicta da Copa Intercontinental, em São José dos Pinhais (PR), e da Copa das Nações, disputada em Brasília, em 2025.



Fora das quadras, existe um olhar cuidadoso para com a modalidade. Recentemente, Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, destacou o compromisso da entidade para atrair mais investimentos para o futsal.



O Comitê Brasileiro de Clubes (CBC) figura como uma das principais entidades impulsionadoras do investimento no futsal brasileiro. Apenas no Eixo Competições do CBC, o aporte financeiro abrange desde torneios de base e formação — como a Taça Brasil Sub-17 e Sub-21, organizada pela Confederação Brasileira de Futsal (CBFS) — até as competições de elite do país, como a Liga Nacional de Futsal (LNF) e a Liga de Futsal Feminina (LFF).



“O futsal está presente na formação esportiva de milhares de jovens ao redor do Brasil. As parcerias com a CBFS, a LNF e a LFF reforçam os objetivos estratégicos do CBC, ampliando o alcance dos Campeonatos Brasileiros Interclubes e contribuindo para a profissionalização da modalidade em todo o país”, ressalta Paulo Maciel, presidente do CBC.



Além disso, o futsal também conta com o suporte dos Eixos de Materiais e Equipamentos Esportivos (MEE) e de Equipes Técnicas Multidisciplinares (ETM), que têm como objetivo estruturar e otimizar o desenvolvimento técnico dos atletas nos seus respectivos clubes.



Formato

O torneio é dividido em dois grupos de cinco times, sendo que os dois primeiros se classificam para as semifinais e os respectivos terceiros, quartos e quintos colocados jogam partidas únicas entre si para definir o ranking final da competição. O regulamento da Copa América prevê disputa de terceiro lugar.



O Brasil é cabeça de chave do grupo B da Copa América, composto por Venezuela, Chile, Colômbia e Bolívia. No fim de 2025, o treinador Marquinhos Xavier convocou os 16 atletas que irão disputar a competição, com destaque para o pivô João Victor, do Barcelona, melhor jogador do mundo em 2025, e o ala Dyego Zuffo, do Al Ula, melhor jogador da Copa do Mundo de Futsal 2024. Confira a lista completa abaixo:



Goleiros

Willian (Norlisk)

Matheus (JEC)

Nicolas (Jaraguá)



Fixos

João Victor (Barcelona)

Marlon (Selangor FC Futsal)



Alas

Felipe Valério (Sporting)

Dyego (Al-Ula)

Fabinho (Palma)

Lucão (Palma)

Cleber (Alqadsia)

Marcel (El Pozo)

Arthur (Benfica)

Richard (KPRF)



Pivôs

Rafa Santos (El Pozo)

Pito (Barcelona)

Rocha (Sporting)