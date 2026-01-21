Henrique Avancini é contratado pela Localiza Meoo Pro Cycling

A Localiza Meoo Pro Cycling acertou a contratação de Henrique Avancini, ídolo da modalidade, que passa a ser o capitão da equipe para a temporada de 2026. O atleta é bicampeão mundial de Maratona Cross-Country (XCM) e o primeiro brasileiro a vencer uma etapa da Copa do Mundo de Cross-Country Olímpico (XCO), além de somar dois títulos pan-americanos e 23 conquistas nacionais.



A Localiza Meoo Pro Cycling é a evolução da Swift Pro Cycling, fundada em 2021. Em 2022, a equipe alcançou o topo do ranking nacional de ciclismo. Nos anos seguintes, venceu a Volta de Goiás e conquistou pódios em provas internacionais como o Tour Colômbia e a Vuelta Mendoza, na Argentina.

Em 2025, a equipe subiu ao pódio no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada e de Contrarrelógio, na Vuelta Ciclista del Uruguay, no L’Etape Campos do Jordão, na Volta Ciclística de Santa Catarina e no GP Cidade de São Paulo.



"Todos os anos, diversas pesquisas de credibilidade indicam que o ciclismo é um dos esportes mais praticados no mundo. Além de ser sinônimo de saúde e bem-estar, é também uma das modalidades de mais alta performance no esporte. É gratificante desenvolver esse trabalho com uma das equipes mais tradicionais da América do Sul", destacou Renê Salviano, um dos sócios do Grupo RPM.



Desde o final de 2025, o grupo RPM é responsável pela gestão da equipe. Para a temporada 2026, a Localiza Meoo Pro Cycling disputará provas nacionais e internacionais de alto nível, entre elas o Tour du Rwanda, o Tour of the Gila (Estados Unidos), o Tour of Japan e a Volta a Portugal. Nessas competições, a equipe enfrentará adversários como Movistar, NSN, PiCNIN PostNL e Lotto Intermarché.



Além de Henrique Avancini, a equipe conta com Gabriel Silva, Felipe Marques, Luiz Bonfim, Matheus Constantino, Rodrigo do Nascimento, Otavio Gonzeli, Pedro Leme, Bruno Lemes, João Rossi, Edson Rezende, Wolfgang Soares, além do jornalista da ESPN Brasil, Renan do Couto, que também é atleta da modalidade.



A equipe teve os naming rights adquiridos pela Localiza Meoo e também fechou novos patrocínios para 2026 com as marcas Swift, Nomad, Shimano, Continental, Fizik, Start Bet, Oakley, SIS, Viva Bio, Motul, Liquidz e Nardin Burguer.