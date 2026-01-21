Gabigol treina no Santos e fica à disposição para o clássico

Gabigol pode voltar ao time titular contra o Corinthians - (crédito: Foto: Raul Baretta/Santos FC)

O Santos terá um reforço no seu ataque para encarar o Corinthians nesta quinta-feira (22/1), na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. O atacante Gabigol treinou normalmente no CT Rei Pelé e está à disposição do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O jogador ficou de fora do empate contra o Guarani por conta de uma tendinite. Entretanto, o clube optou por preservar o atacante do jogo em Campinas para não correr o risco de piorar a situação. Com isso, Gabigol já havia treinado na terça-feira com o resto do elenco e está recuperado para o clássico.

No último treino antes do clássico, Vojvoda fez um trabalho tático e de bolas paradas, com quase todos os jogadores à disposição. O elenco alvinegro concluiu o treino com uma atividade de finalizações. O treinador não conta com Neymar, Tiquinho Soares e Gabriel Bontempo, que se recuperam de lesão, além do meia Gustavo Henrique.

Com isso, o Santos deve entrar em campo com: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Vinicius Lira; Willian Arão, João Schmidt, Zé Rafael (Gabriel Menino) e Rollheiser; Barreal e Gabigol (Thaciano).