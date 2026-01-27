Brasileirão 2026 será o mais longo em mais de 20 anos

Troféu da Série A do Campeonato Brasileiro é o sonho dos 20 clubes envolvidos na disputa. Atual campeão, Flamengo almeja a 10ª taça. Palmeiras é o recordista com 12 troféus - (crédito: Thiago Ribeiro/Staff images/CBF)

Cinquenta e dois dias separam a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2025 do pontapé inicial para a versão de 2026 do principal torneio do país. Amanhã, a Série A entra em cartaz novamente, com 38 rodadas e 380 jogos até 2 de dezembro. Nunca uma edição por pontos corridos começou tão cedo e terminará tão tarde.

Da 1ª rodada até a última serão 308 dias. Será a mais longa disputa desde a implementação dos pontos corridos, em 2003. Mas por que um torneio começando cedo e se estendendo praticamente durante todo o ano? A "culpa" é do novo calendário de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que encurtou os estaduais de 16 para 11 datas.

Segundo a entidade, a mudança possibilita uma Série A melhor distribuição dos jogos, rodadas mais espaçadas e, consequentemente, menos desgaste físico dos atletas. O viés comercial de uma competição ocupando praticamente toda a temporada pesou para a atualização. A Copa do Mundo de 2026, no Canadá, no México e nos Estados, também entrou na equação, pois interromperá o calendário sul-americano por cinco semanas. O Mundial começará em 11 de junho e terminará em 19 de julho. Haverá uma intertemporada, com 30 dias de recesso durante junho e mais 20 de preparação para até o retorno da liga.

O regulamento passou por atualizações. Uma das mais impactantes é o aumento do limite de partidas para jogadores trocarem de clubes. Até o ano passado, os boleiros podiam disputar até seis jogos antes de se transferirem. O número dobrou e saltou para 12. Há novidade envolvendo a Libertadores: garantirão vaga ao torneio os quatro primeiros colocados, enquanto o quinto disputará a fase prévia. A justificativa é a Copa do Brasil, que agora classifica o vice-campeão à "pré".

O VAR receberá o upgrade, com a tecnologia do impedimento semiautomático. O recurso, com câmeras e sensores espalhados pelo estádio, permitirá confirmação mais precisa e rápida, a partir da geração de uma imagem 3D, com suporte de Inteligência Artificial.

O Brasileirão 2026 estreia o Fair Play Financeiro da CBF, um sistema de controle econômico inspirado em modelos europeus que busca reduzir o desequilíbrio competitivo e as dívidas estruturais dos clubes. A regra estabelece limites proporcionais de gasto com futebol em relação à receita, exige transparência contábil, restringe o uso de adiantamentos e crédito futuro para inflar orçamento e prevê sanções esportivas e administrativas para quem descumprir — da advertência à perda de pontos. Na prática, o campeonato passa a premiar gestão e planejamento: gasta mais quem arrecada mais, gasta menos quem arrecada menos, e todos precisam comprovar capacidade de pagar aquilo que contratam.

O Brasileirão 2026 divide as atenções dos 20 clubes com os estaduais até 8 de março. São oito torneios locais com clubes envolvidos na elite nacional. A Série A ficará com datas do meio de semana, enquanto as disputas domésticas serão aos fins de semana.