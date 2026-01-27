Rafinha cobra mudança de postura no São Paulo: "Fui campeão com salário atrasado"

O ex-lateral Rafinha foi apresentado nesta terça-feira (27), no CT da Barra Funda, como novo gerente esportivo do São Paulo. Ele ressaltou saber as dificuldades que terá pela frente em seu novo cargo no Morumbis e cobrou mudança de postura aos jogadores do Tricolor. Aliás, relembrou ainda os percalços de quando ainda era atleta do clube.

"Escolhi estar aqui. Eu conheço todo mundo. É o mesmo time, as mesmas pessoas. Inclusive, hoje já vi todo o movimento que está sendo feito para as coisas serem acertadas, que encontrem uma solução para o que tem pendente. Todos os problemas não podem ser uma muleta para os jogadores. Não pode ser muleta para ninguém", declarou o agora dirigente:

"Eu fui campeão com salário atrasado. Fomos campeões da Copa do Brasil com salários atrasados. Isso não é normal. Em nenhuma profissão isso é normal. Mas entendemos o momento. Respeitando todos, não podemos nos apoiar nisso. Crise política, salário atrasado… Não. Sei o que cada um pode render e entregar dentro de campo. Sabemos que isso incomoda, mas esse é meu papel também. Temos de fazer as coisas andarem. E a recuperação começa com vitória, desempenho, postura. Esse é o meu trabalho. vai ter essa mudança de postura e atitude. Esse momento não vai acabar amanhã".

Funções de Rafinha na diretoria

Rafinha chega ao departamento de futebol do São Paulo para trabalhar ao lado do executivo de futebol, Rui Costa, e do presidente Harry Massis. Assim, na entrevista coletiva de apresentação, o ex-jogador deixou claro qual será sua função na nova diretoria do Tricolor.

"Vou fazer essa função de elo entre diretoria e jogadores e comissão técnica, que acho que no momento é o que mais precisa o São Paulo. A prioridade é o futebol. Nesse momento é fazer essa blindagem aqui no CT para o futebol. Como eu vou estar nessa função, vou estar com o Rui, vou participar dessas situações, mas minha parte principal é o futebol. E tenho certeza que tudo o que estiver vai ser consultado. Conheço muita gente do futebol. E o que for necessário, o que puder ajudar, tenho certeza que vou ser consultado", afirmou.

Rafinha fala sobre declarações de Crespo após derrota

Aliás, as falas do técnico Hernán Crespo após a derrota por 3 a 1 para o Palmeiras, no último sábado, também estiveram em pauta na entrevista coletiva.

"Foi uma declaração depois de um jogo, uma derrota no clássico. O Crespo tem o respaldo da diretoria, do presidente, do futebol. Naquele momento, fala com o coração. Às vezes não é o momento de responder do jeito certo. Claro que o São Paulo não entra para fazer 45 pontos. Já falei isso como jogador. Estávamos num momento ruim em 2023 e dei essa declaração", disse o gerente esportivo, antes de completar:

"Sabemos do nosso momento. Sem soberba nenhuma, respeitando o momento que o clube vive. Jamais o São Paulo vai entrar numa competição pensando em permanecer. O São Paulo é muito grande. Todo mundo sabe da grandeza, dessa camisa. Essa declaração foi pelo momento, a derrota no clássico, mas não é o pensamento do São Paulo. Nem do Crespo. Ele sabe a grandeza desse clube. Ele foi campeão aqui. No São Paulo temos que mirar o título".

Outros trechos da coletiva de Rafinha

Mais informações sobre o novo cargo no São Paulo

"Conversei com muita gente, com muitas pessoas. Eu trabalhei com o Muricy durante três anos aqui no São Paulo. O que eu quero sempre estar extraindo do que o Muricy foi é que ele trabalha muito, sofre com a derrota. Eu também sou vencedor. Sem soberba nenhuma, todo mundo sabe como fui como atleta. E tendo esses espelhos, essas pessoas, quero extrair isso deles. Essa identidade com o clube, essa grandeza que o clube sempre vai ter. É um desafio novo e tenho muito a contribuir. Tenho muita coisa boa para agregar aqui no São Paulo".

Futuro do técnico Hernán Crespo

"Crespo é o treinador do São Paulo. É um cara que tem muito entendimento. Foi muito vitorioso como treinador, jogador. É muito inteligente. Vou estar aqui caso ele precise, caso venha perguntar. E também no que for necessário, caso tenha fundamento. Sabendo meu limite. Mas isso é com o treinador. Ele é o nosso comandante, nosso treinador. Estarei aqui para ajudar. Mas ele é o nosso treinador".

Contrato com o São Paulo

"Meu pensamento é amanhã 21h30 no Morumbis. Esse é o pensamento. Essa é a coisa mais importante. É o jogo de amanhã, estreia no Brasileiro contra um gigante que é o Flamengo. Não tenho preocupação com o fim do ano, quem vai entrar, quem vai sair. Estou aqui para viver o momento, estou preparado para isso. Meu objetivo principal é pensar no que vai acontecer amanhã".

Relação com integrantes da diretoria

"Eu confio nas pessoas que estão aqui. Eu conheço o caráter de cada um aqui. Conheço a diretoria, o departamento de futebol, os funcionários todos. O torcedor tem todo direito de acreditar ou não acreditar. Mas estou aqui. Estou colocando minha cara aqui porque conheço as pessoas que estão aqui. Tenho certeza que os torcedores conhecem o Rafinha, sempre passei muita credibilidade, nunca tive um arranhão na minha imagem. Se eu estou colocando minha cara aqui é porque eu confio nas pessoas. Peço que o torcedor entenda esse momento. Sem o torcedor, o São Paulo não anda. Vivi isso como jogador e agora como gerente esportivo. Essa desconfiança vai existir. Sabemos que não é da noite para o dia que vão tirar, mas peço que confie. Não sou salvador da pátria. Mas vim ajudar".