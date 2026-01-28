Grêmio estreia pressionado por desempenho e busca reação imediata

Insatisfeito com o desempenho das últimas duas temporadas, o Grêmio inicia o Campeonato Brasileiro de 2026 com o objetivo claro de alcançar metas mais ambiciosas. Para isso, o clube busca romper com as campanhas irregulares recentes e, sobretudo, estabelecer um rendimento consistente ao longo da competição. O primeiro desafio ocorre nesta quarta-feira (28), às 19h30, contra o Fluminense, no Maracanã.

Além disso, o confronto ganha ainda mais relevância por marcar o segundo duelo consecutivo do Tricolor Gaúcho contra um adversário da elite nacional. Depois da derrota no primeiro Gre-Nal do ano, a equipe entra em campo pressionada. Dessa forma, um resultado positivo diante do Tricolor das Laranjeiras pode reduzir a desconfiança da torcida e afastar o temor de nova temporada marcada por oscilações.

A goleada sobre o Sport, na rodada final do Brasileirão de 2025, há quase dois meses, representou um alívio momentâneo. Ainda assim, o resultado não foi suficiente para compensar a frustração do ano passado, quando o clube não alcançou a classificação para a Libertadores — principal meta da gestão anterior. Com isso, diante do desempenho instável, o Grêmio acabou concentrando esforços apenas na permanência na Série A.

Expectativas distintas no Grêmio

Para 2026, diretoria e torcida depositam esperanças em caminhos diferentes. Internamente, a nova gestão aposta na chegada do técnico Luis Castro como fator determinante para mudar o estilo e o modelo de jogo do time. Já parte dos torcedores deposita confiança em Carlos Vinicius, que teve impacto imediato desde a chegada. Em menos de seis meses no clube, o centroavante marcou 12 gols em 14 partidas e se firmou como referência ofensiva.

Por outro lado, o restante da equipe titular ainda gera desconfiança. Mesmo após a atuação irregular no clássico contra o Internacional, a tendência é de que o treinador português mantenha a base do time para a estreia no Brasileirão. Ainda assim, algumas indefinições permanecem e devem ser resolvidas apenas com a divulgação oficial da escalação, cerca de uma hora antes do jogo.

No treino da última terça-feira (27), Luis Castro testou Dodi e Willian entre os titulares, nos lugares de Tiaguinho e Cristaldo, respectivamente. Além disso, Gustavo Martins surge como opção para formar a dupla de zaga ao lado de Wagner Leonardo. Apesar das críticas após falhas no Gre-Nal, Weverton segue bem avaliado internamente e, portanto, deve permanecer como titular no gol gremista.

