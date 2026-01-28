Flamengo aguarda documentos e sonha com Paquetá na Supercopa

Lucas Paquetá embarca para o Brasil ainda nesta quarta e tem previsão de chegada nas primeiras horas desta quinta-feira (29/1) - (crédito: Foto: Divulgação/WestHam)

O Flamengo, enfim, chegou a um acordo pela contratação de Lucas Paquetá. O Rubro-Negro, agora, aguarda a chegada do meio-campista e corre contra o tempo para regularizá-lo até sexta-feira (30), que é o prazo final da Supercopa do Brasil. A decisão contra o Corinthians será no domingo (1), às 16h (de Brasília), no Mané Garrincha.

Lucas Paquetá embarca para o Brasil ainda nesta quarta e tem previsão de chegada nas primeiras horas desta quinta-feira (29/1). Revelado pelo Flamengo, o meia retorna para o futebol brasileiro após oito anos atuando na Europa. O jogador, de 28 anos, estava no West Ham desde 2022. Por lá, foram 139 jogos, 23 gols e 15 assistências. Ele também passou pelo Milan, da Itália, e Lyon, da França.

Para contratar Lucas Paquetá, o Flamengo desembolsou 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Esta é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro, ultrapassando a recente compra de Gerson pelo Cruzeiro, que atingiu 27 milhões de euros (R$ 187 milhões). O Rubro-Negro pagará um valor imediato, além de três parcelas: uma em 2026, uma em 2027 e outra em janeiro de 2028.

A novela foi longa. Entretanto, a postura irredutível de Lucas Paquetá para retornar ao Flamengo foi determinante para o acerto entre as partes. O jogador, aliás, chegou a comunicar o técnico Nuno Espírito Santo sobre o desejo, o que contribuiu para o avanço das conversas. Dessa forma, restou os clubes chegarem a um acerto sobre os valores.

