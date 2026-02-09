Martinelli entra para seleto grupo após completar 300 jogos pelo Fluminense

Martinelli se tornou o 13º jogador revelado pelo Fluminense a atingir a marca de 300 jogos - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Martinelli entrou para a história do Fluminense. O volante, de 24 anos, completou 300 jogos na vitória sobre o Maricá por 1 a 0, neste último domingo (8), no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. Dessa forma, se tornou o 13º jogador revelado pelo clube a atingir a marca histórica e entrou para um seleto grupo.

O último jogador formado nas categorias de base do Fluminense a atingir a marca de 300 jogos foi Edinho, em 1981. Na época, no entanto, não existia Xerém. Foi justamente em 1981 que o então presidente Sylvio Kelly adquiriu o terreno que hoje abriga uma das maiores fábricas de talento do futebol brasileiro. A abertura da área ocorreu em 1983.

Dessa forma, Martinelli se tornou o primeiro atleta formado em Xerém a alcançar a marca de 300 jogos. Ele superou nomes como o goleiro Fernando Henrique (265) e o atacante Marcos Júnior (247), que até então eram os jogadores formados em Xerém com mais partidas. Mas nenhum atingiu a marca alcançada somente por Martinelli.

Na base, Martinelli integrou a "Geração de Ouro", que revelou nomes como André (Wolverhampton-ING), João Pedro (Chelsea-ING) e Luiz Henrique (Zenit-RUS). Do trio, André foi quem mais atuou, com 198 jogos. Ele, aliás, formou dupla no meio-campo ao lado de Martinelli na base e no profissional, onde conquistaram juntos a Libertadores em 2023 e a Recopa em 2024.

Martinelli entra em seleto grupo

Na história do Fluminense, Martinelli se tornou apenas o 13º jogador revelado pelo clube a alcançar a marca de 300 jogos. Dessa forma, ele se juntou a ídolos históricos como o goleiro Castilho (704), recordista de jogos na história tricolor, e o centroavante Waldo (403), maior artilheiro da história tricolor com 319 gols.

Em 2026, Martinelli ainda pode entrar para o top 10 de jogadores revelados no Fluminense com mais jogos. Afinal, Cafuringa (335 jogos) é o 10º colocado neste momento. No ano passado, o volante atuou em 63 jogos. Desde 2021, ele sempre ultrapassou a marca de 50 jogos. Em duas ocasiões, superou a casa das 60 partidas.

Jogadores revelados pelo Fluminense com mais jogos:

1º – Castilho: 704

2º – Pinheiro: 606

3º – Telê: 559

4º – Altair: 550

5º – Rubens Galaxe: 465

6º – Denilson: 431

7º – Waldo: 403

8º – Pintinho: 382

9º – Edinho: 360

10º – Cafuringa: 335

11º – Silveira: 319

12º – Kleber: 317

13º – Martinelli: 300

No elenco atual do Fluminense, Martinelli é o jogador com mais partidas. Ele tem apenas uma partida a mais do que Paulo Henrique Ganso, que ocupa o segundo lugar na lista, com 299. O camisa 10 chegou ao clube em 2019, um ano antes de Martinelli subir para o profissional. O goleiro Fábio, com 267 partidas, completa o top 3.

Revelado em Xerém, Martinelli subiu para o profissional em 2020, quando também fez suas estreia. Ao todo, soma 300 jogos, 16 gols e 16 assistências. Ele conquistou o bicampeonato carioca (2022 e 2023), Libertadores (2023) e Recopa (2024), além da Taça Rio (2020) e três Taças Guanabara (2022, 2023 e 2026).