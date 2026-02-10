São Paulo embala sequência e vive melhor momento dos últimos seis meses

Invicto há quatro jogos, São Paulo vive melhor sequência em seis meses - (crédito: Foto: Paulo Pinto / São Paulo)

Depois de um começo de ano marcado por instabilidade dentro e fora de campo, o São Paulo atravessa seu momento mais consistente dos últimos seis meses. Com a virada por 2 a 1 sobre o Primavera, no sábado (07/2), o Tricolor alcançou a marca de quatro partidas consecutivas sem derrota.

A sequência positiva teve início na estreia do Campeonato Brasileiro, quando a equipe venceu o Flamengo por 1 a 0. Na rodada seguinte, superou o Santos por 2 a 0, pelo Paulistão. O Soberano voltou a enfrentar o rival dias depois e empatou em 1 a 1, desta vez pelo Brasileirão. Por fim, confirmou o bom momento com o triunfo sobre o Primavera, na penúltima rodada do Estadual.

O clube não alcançava uma série semelhante desde agosto de 2025. Afinal, naquela oportunidade, o São Paulo venceu o Vitória por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro, empatou com Atlético Nacional, pela Libertadores, e com o Sport, novamente pelo Brasileirão. A sequência ainda incluiu a classificação sobre o Atlético Nacional nos pênaltis e uma vitória por 2 a 0 diante do Atlético-MG, totalizando cinco jogos de invencibilidade.

O atual cenário representa uma mudança significativa em relação ao início da temporada. Aliás, período que ficou marcado pela renúncia do então presidente Julio Casares e pelo temor de um possível rebaixamento no Paulistão. Agora, com resultados mais consistentes, o Tricolor recupera a confiança e mantém vivas as chances de avançar às quartas de final do Estadual.