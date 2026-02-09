Ilia Malinin impressiona mundo com Axel Quádruplo nas Olímpiadas de Inverno

O patinador artístico norte-americano Ilia Malinin, de 21 anos, é um dos principais destaques dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. Conhecido pelo apelido “Deus dos quádruplos”, ele é o único atleta a executar com sucesso o salto Axel quádruplo, manobra que reúne quatro rotações e meia no ar, considerada inédita na modalidade.

Malinin já conquistou uma medalha de ouro na disputa por equipes em Milão-Cortina e volta a competir na próxima terça-feira (10/2), a partir das 14h30 (horário de Brasília), nas eliminatórias do programa curto individual. O atleta é filho de imigrantes do Uzbequistão e compete pelos Estados Unidos. Ele aparece entre os nomes mais aguardados da patinação artística nos Jogos.

Na patinação artística, os saltos quádruplos envolvem ao menos quatro rotações completas no ar. Embora outros atletas já executem esse tipo de manobra, apenas Malinin conseguiu completar o Axel quádruplo. O patinador realizou o salto pela primeira vez em 2022, aos 17 anos, e já repetiu a execução em 12 competições diferentes, nunca em Jogos Olímpicos. O movimento não foi apresentado na prova por equipes em Milão-Cortina, mas integra o repertório possível para as apresentações individuais.

Sobre a execução do salto em competições, Malinin afirmou ao Globo Esporte: “Quando estou treinando, é muito fácil descobrir o tempo certo do salto e tudo para que seja uma boa execução. Fazer isso na competição é uma história diferente, porque você tem nervos e pressão que podem atrapalhar isso. Então eu tenho que pensar que estou na minha casa, e isso me ajuda muito”.

Além do Axel quádruplo, o norte-americano também executa o salto mortal para trás, movimento que permaneceu proibido por cerca de 50 anos devido ao risco e foi liberado apenas em 2024. Malinin apresentou a manobra durante a disputa por equipes no último fim de semana.

O apelido “Deus dos Quádruplos” foi escolhido pelo próprio atleta. Segundo ele, a mudança ocorreu após a realização do primeiro salto quádruplo, quando decidiu adotar o nome em seu perfil em uma rede social como forma de motivação para ampliar o número de manobras desse tipo em suas apresentações.