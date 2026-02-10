BBB: filho de Edílson Capetinha se pronuncia sobre boatos de atraso de pensão

Matheus Solon, filho mais velho de Edílson Capetinha, se manifestou publicamente sobre as polêmicas de atraso de pensão que envolvem o participante do BBB 26. Nas redes sociais, o primogênito do ex-Corinthians desabafou a fim de interromper os rumores acerca do tema — apontado, inclusive, como uma das motivações da participação do ex-jogador no reality.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Rumores apontavam para existência de uma dívida que poderia alcançar R$ 2 milhões, quantia inferior ao prêmio de R$ 5,5 milhões do BBB. Diante da exposição no reality, a defesa de Capetinha negou qualquer irregularidade e afirmou que as pensões estão em dia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Já Matheus entendeu que o silêncio poderia alimentar versões distorcidas e, por isso, decidiu se manifestar. Ele afirmou que houve um problema relacionado à pensão em 2018, mas deixou claro que a situação teve resolução jurídica.

Estrutura familiar de Edílson

Matheus contextualizou a estrutura familiar para esclarecer as informações. Segundo ele, o ex-jogador tem quatro filhos, sendo três maiores de idade e um menor, sem pendências generalizadas envolvendo todos.

"Meu pai está no BBB e surgiram algumas coisas que eu não posso ficar calado. Ele tem quatro filhos, sou o mais velho. Três maiores de idade, um ainda é pequeno. Aconteceu uma situação em 2018 com um filho só, não com todos, em relação a pensão e foi resolvido juridicamente", disse.

Ele reforçou que não há qualquer situação de vulnerabilidade entre os envolvidos e afirmou que decidiu tranquilizar quem acompanhava o assunto à distância.

"Podem ficar tranquilos, quem está preocupado. Não tem nenhuma mãe, nenhum filho passando fome ou necessidade. Está todo mundo bem. Então, pra quem está preocupado, pode relaxar que está tudo certo. Vim só esclarecer isso pra vocês", completou.