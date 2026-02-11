Brasiliense insiste até o fim e se mantém vice-líder do Candangão 2026

Melhor no jogo, Brasiliense conseguiu marcar apenas nos minutos finais. Resultado diante do Paranoá reforçou caminhado rumo à semifinal - (crédito: Diller Abreu/FFDF)

Na tarde desta quarta-feira (11/2), no Estádio JK, o Brasiliense transformou volume em resultado no apagar das luzes e venceu o Paranoá, por 1 x 0, pela sétima rodada do Campeonato Candango. O gol de Tarta, aos 45 minutos do segundo tempo, premiou a insistência do Jacaré e manteve a equipe amarela na vice-liderança da competição. A Cobra Sucuri, por outro lado, estacionou na tabela e segue distante da zona de classificação à semifinal.

O início apresentou muito estudo no meio-campo e excesso de erros no último passe. O Paranoá demonstrava confiança após o triunfo na rodada anterior e buscava transições rápidas. Aos 12 minutos, Guilherme Pitbull arriscou rasteiro, para fora. No lance seguinte, Erick Luís respondeu para o Brasiliense, finalizando no centro do gol e facilitando a defesa de Guilherme Pereira.

A partida cresceu em intensidade na reta final do primeiro tempo. Aos 33, Jonathan Moc cobrou escanteio e Marcos Júnior teve a melhor chance do Jacaré, mas chutou na marcação com a meta vazia. O Brasiliense passou a empurrar o adversário para o campo defensivo, acumulando cruzamentos e bolas paradas, porém sem sucesso na conclusão.

O segundo tempo começou com pressão auriverde. João Teixeira quase marcou após falha do goleiro adversário, mas Alex Augusto salvou em cima da linha. Anderson Magrão ainda levou perigo em duas cabeçadas, enquanto Wallace Pernambucano exigiu boa intervenção de Pereira em chute de fora da área. O Paranoá tentou responder em contra-ataques, sobretudo com Guilherme Pitbull e Jobson, mas encontrou um sistema defensivo atento.

O ritmo caiu na metade final da etapa complementar. O Brasiliense mantinha posse e presença ofensiva, porém esbarrava na organização defensiva da Cobra Sucuri. O Paranoá quase abriu o placar em jogada cara a cara com Matheus Kayser, mas a conclusão saiu pressionada e sem direção.

Quando o empate parecia desenhado, surgiu o detalhe decisivo. Aos 45 minutos, Caio Hones cobrou escanteio pela esquerda, a bola atravessou a área e Tarta apareceu na segunda trave para finalizar de primeira, com o pé direito, estufando a rede e explodindo a torcida visitante. O gol definiu o placar e consolidou o domínio territorial do Jacaré na etapa final.

Com o resultado, o Brasiliense sobe para a vice-liderança do Candangão e reforça a candidatura à semifinal. O Paranoá permanece longe do G-4 e terá de reagir nas rodadas seguintes para manter vivo o sonho de classificação.