Vasco perde para o Bahia sob protestos da torcida e entra na zona de rebaixamento

Nesta quarta-feira (11), a paciência da torcida vascaína chegou ao fim em São Januário. Em uma noite marcada por protestos e muita tensão, o Vasco foi derrotado pelo Bahia por 1 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O revés confirmou o péssimo início de temporada da equipe carioca, que estacionou em 18º lugar com apenas um ponto, entrando oficialmente na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Bahia vive realidade oposta: com uma atuação segura e estratégica, o Tricolor de Aço chegou aos 7 pontos e dorme na vice-liderança da competição, confirmando seu status de postulante às primeiras posições. O gol que decretou o resultado foi marcado por Luciano Juba, em uma jogada ensaiada ainda na primeira etapa.
Domínio tricolor e a falta de pontaria vascaína
O início da partida desenhou o cenário que perduraria ao longo dos 90 minutos: um Bahia organizado contra um Vasco nervoso. Sobretudo, a equipe comandada por Rogério Ceni soube explorar os espaços no meio-campo e abriu o placar logo aos 21 minutos. Em cobrança de escanteio ensaiada, Everton Ribeiro encontrou Luciano Juba livre na entrada da área. O lateral finalizou de primeira, no canto, sem chances para Léo Jardim. Imediatamente após o gol, o Vasco tentou responder na base da individualidade de Andrés Gómez. O colombiano foi o destaque solitário, criando jogadas e servindo companheiros, mas a falta de eficiência de Brenner e Nuno Moreira impediu qualquer reação antes do intervalo.
Estreias, chuveirinho e fúria da arquibancada
Na etapa complementar, o desespero tomou conta das ações do time da casa. Visto que a bola não chegava trabalhada ao ataque, o Vasco passou a abusar dos cruzamentos na área, facilitando a vida da defesa baiana. Tentando mudar o panorama, Fernando Diniz promoveu as estreias dos atacantes Claudio Spinelli e Marino Hinestroza. Entretanto, as mudanças não surtiram o efeito desejado. Spinelli teve uma cabeçada fraca defendida por Ronaldo, enquanto Hinestroza assustou em um chute cruzado.
Consequentemente, à medida que o tempo passava, o clima no estádio tornava-se hostil. A torcida cruzmaltina, insatisfeita com a atuação e as escolhas do treinador, passou a xingar Fernando Diniz de forma veemente. O Bahia, por sua vez, administrou a vantagem e quase ampliou com Juba, que desperdiçou uma chance clara cara a cara com o goleiro. Por fim, nos acréscimos, o Vasco ainda tentou um último abafa desorganizado. Mas o placar permaneceu inalterado, selando a vitória dos visitantes e aprofundando a crise em São Januário.
VASCO 0 x 1 BAHIA
Campeonato Brasileiro – 3ª rodada
Data e horário: 11/02/2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Luciano Juba, 21’/1ºT (0-1)
VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton (Paulo Henrique, 17’/2ºT); Barros, Thiago Mendes (GB, 31’/2ºT) e Coutinho (Rojas, 37’/2ºT); Andrés Gómez, Nuno Moreira (Marino Hinestroza, 17’/2ºT) e Brenner (Spinelli, 18’/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.
>BAHIA: Ronaldo; Roman Gomez, Kanu (Gabriel Xavier, 11’/2ºT), Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas (Erick, 27’/2ºT) e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Ademir (Erick Pulga, 12’/2ºT) e Willian José (Everaldo, 12’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.
>Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões Amarelos: Andrés Gómez, Thiago Mendes, Puma Rodríguez, Barros, Paulo Henrique (VAS); Kanu, Kike Olivera, Acevedo, Caio Alexandre, Ronaldo (BAH)
Cartões Vermelhos: – Não houve
