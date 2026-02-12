Grupo Anjos Corredores' auxilia atletas em vulnerabilidade social

Faça chuva, faça sol, Epitácio Júnior faz do Parque da Cidade o centro de treinamento dele para as corridas de rua - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

O movimento de corredores de rua deu um "boom" nos últimos anos no Distrito Federal. A capital está entre os principais polos do país. Em 2025, o Distrito Federal registrou média de 80 a 100 competições oficiais. Natural de Porto Alegre, Epitácio Júnior, de 52 anos, é um dos adeptos. Ele abraçou o atletismo quando mudou-se para o Quadradinho e se dedica há mais de 15 anos. Em abril, o gaúcho participará pela primeira vez da Maratona Brasília com um grupo formado por calouros em disputas com essa quilometragem.

Houve uma "ponte" entre Epitácio e a corrida. O advogado costumava acompanhar a mãe Denise Britto nas caminhadas e percebeu o crescimento das corridas. Com o tempo, conheceu pessoas do meio e se interessou pelo esporte.

De forma natural, migrou das caminhadas para a corrida. "Brasília nos chama para o esporte", definiu o atleta. Morador do bairro Jardim Botânico, ele se encantou com a facilidade encontrada para a prática, como o clima agradável, a arquitetura e os lugares planos. Segundo ele, facilitam ainda mais para se desenvolver.

"Eu acho que a corrida é um esporte democrático. Você pode fazer sozinho e no coletivo. É muito gratificante, principalmente porque no dia a dia você constrói o pódio pessoal. Então, eu não corro por performance, para ser um atleta de alto rendimento. Eu corro por prazer, por saúde, mas principalmente por qualidade de vida", destacou.

Em 2023, Epitácio idealizou o movimento Anjos Corredores, um projeto social para ajudar esportistas em situação de vulnerabilidade social. O corredor se deparava com muitos atletas sem condição para arcar com custos de compra de equipamentos ou custear competições e realizavam rifas de diversos tipos para juntar dinheiro. Com isso, nasceu o Anjos Corredores, com o intuito de unir pessoas e empresas para apoiar quem sonha em viver do esporte. O movimento conta com aproximadamente 500 pessoas e 40 parceiros.

Há dois anos, o projeto arrecadou uma quantia significativa para ajudar Emanuel Enzo, atleta de

jiu-jitsu com 11 anos à época, a ir ao Rio de Janeiro disputar o Campeonato Sul-Americano da categoria. O Anjos Corredores juntou o valor necessário para que Enzo e a mãe conseguissem se hospedar durante os dias do torneio.

"Vai ser emblemático", vislumbra. Neste ano, Epitácio participará pela primeira vez da Maratona Brasília. Além de celebrar o aniversário de 66 anos da capital, o evento terá outros significados importantes para o advogado. Há quase um ano e meio sem correr por conta de uma lesão na região lombar, a prova de 5km marcará o retorno do gaúcho às pistas. Com ele, a estreia do "Primeira Corrida", um grupo composto por mais nove pessoas que estão iniciando ou retornando ao esporte e farão a primeira prova de rua.

"Nós somos um grupo de corredores que transforma vidas por meio do esporte, inspirando pessoas a superarem os limites. Nós guiamos pessoas que estão dando os primeiros passos no mundo da corrida. Para nós, cada passo conta, cada conquista é celebrada e cada pessoa importa", destacou.

