Barcelona apresenta queixa formal contra arbitragem na Espanha

Barcelona foi derrotado pelo Atlético de Madrid por 4 a 0 - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images)

Na última quinta-feira, o jogo de ida da semifinal da Copa do Rei foi um pesadelo para o Barcelona. Fora de casa, os culés foram goleados pelo Atlético de Madrid por 4 x 0, e estão em muita desvantagem para o jogo de volta. No entanto, o saldo do prejuízo poderia ser menor com o gol marcado por Cubarsí, logo no início da etapa final. Entretanto, o gol foi anulado após mais de cinco minutos de checagem, o que gerou a ira do Barcelona.

A imagem divulgada pela Federação Espanhola de Futebol não foi tão convincente, principalmente porque o VAR teve que traçar as linhas manualmente em vez da utilização do semiautomático. De acordo com o ‘Mundo Deportivo’, a tecnologia não funcionou devido a uma falha e este fato irritou bastante a diretoria do Barcelona. Por isso, os blaugranas formalizaram uma reclamação formal contra a arbitragem.

"O Barcelona demonstra profunda preocupação com as repetidas decisões de arbitragem que considera prejudiciais e carentes de critérios consistentes", disse o Barcelona em nota. O clube ainda pediu formalmente a "publicação integral de todas as gravações de áudio do VAR , independentemente de haver ou não revisão em campo, como medida essencial de transparência e formação dos árbitros

A comissão de arbitragem da Espanha não divulgou os áudios do VAR durante os seis minutos e 22 segundos de checagem do gol de Cubarsí. Com isso, o Barcelona ficou ainda mais na bronca e exigiu, em nota, "a criação de um código disciplinar ou regulamento específico para árbitros que estabeleça consequências públicas e transparentes em casos de erros graves ou negligência, com o objetivo de fortalecer a confiança no sistema".

Deco também ficou na bronca

Quem também ficou bravo com a arbitragem foi o luso-brasileiro Deco, atualmente diretor esportivo do Barcelona. Após a partida, o ex-camisa 20 reclamou das decisões do VAR e questionou a função do assistente de vídeo durante a partida.

"Não entendo. Não vejo nenhuma melhoria com o VAR. Está cada vez mais difícil entender as decisões, e eles levam 10 minutos para decidir. Se o VAR tivesse revisto a entrada de Simeone em Balde, também poderia ter sido cartão vermelho."



