Após vaias e substituição, Coutinho para para rescindir com o Vasco

Coutinho pode estar deixando o Vasco antes do fim do contrato - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

A trajetória de Philippe Coutinho no Vasco caminha para um desfecho precoce. Isso porque o ídolo cruz-maltino manifestou o desejo de rescindir seu contrato antes do prazo final, o que reflete o clima de instabilidade sobre sua permanência em São Januário.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o Canal Atenção Vascaínos!, o meia solicitou o encerramento do vínculo devido às críticas dos torcedores. Nesse sentido, a pressão externa atingiu o ápice após a torcida vaiar o jogador na derrota contra o Bahia e no duelo contra o Volta Redonda, no último sábado (14/2).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante essa última partida, inclusive, o técnico Fernando Diniz substituiu Coutinho ainda no intervalo, quando o Vasco perdia por 1 a 0. Como resultado, a mudança tática surtiu efeito imediato. Sem o camisa 11, a equipe subiu de rendimento, buscou o empate e garantiu a classificação para a semifinal nos pênaltis.

Para além do desempenho técnico, a ausência de Coutinho no banco de reservas durante o segundo tempo alimentou suspeitas sobre o desgaste interno.



O jogador não retornou para acompanhar o restante do jogo com os companheiros, o que sinalizou um possível rompimento com o grupo.

Ao ser questionado sobre o episódio, Fernando Diniz adotou uma postura de distanciamento que ‘sequer notou que Coutinho não estava no banco na segunda etapa, estava focado no jogo’.

Importância de Coutinho para o Vasco

Apesar da declaração, Diniz já havia defendido o craque publicamente em ocasiões anteriores, reforçando que mantém uma relação pessoal com o atleta que ultrapassa os limites do gramado.



Agora, resta ao Vasco definir os termos da rescisão ou tentar uma última cartada para segurar seu principal astro.



"Não estava bem no jogo. Ele não estava legal e a gente resolveu tirar. Minha relação com Coutinho é muito próxima, mais próxima do que vocês imaginam. Muito próxima, muito boa, relação ótima", disse.