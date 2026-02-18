Uefa abre investigação por denúncia de racismo de Vinícius Júnior

A UEFA anunciou nesta quarta-feira (18/2) a abertura de um processo investigativo para apurar denúncias de comportamento discriminatório no confronto entre Benfica e Real Madrid, válido pelo playoff da Champions League disputado na última terça-feira (17/2), no Estádio da Luz, em Lisboa. A decisão veio após o atacante Vinícius Júnior relatar ter sido alvo de ofensas racistas proferidas por Prestianni durante a partida.

Segundo a entidade, um inspetor independente de Ética e Disciplina está designado para conduzir a apuração do caso. Em comunicado oficial, a Uefa informou que os relatórios da arbitragem estão em análise e que novas informações vão estar sendo divulgadas assim que houver avanços.

"Os relatórios oficiais dos jogos disputados ontem à noite estão, neste momento, a ser analisados. Caso seja reportado algo, serão abertas as respetivas investigações e, caso essas levem a sanções disciplinares, essas serão anunciadas no site da UEFA. Não temos mais informações ou comentários a fazer neste momento", diz a nota.

O caso de racismo relatado por Vinícius Júnior

O episódio ocorreu logo após Vinícius Júnior marcar um golaço e abrir o placar para o Real Madrid no segundo tempo. Na comemoração, próxima à bandeirinha de escanteio e diante de uma torcida organizada do Benfica, o brasileiro foi alvo de reclamações dos jogadores adversários, o que deu início a uma confusão em campo. Na sequência, o árbitro François Letexier advertiu o atacante com cartão amarelo.

Entretanto, com os ânimos aparentemente controlados e a partida prestes a retomar, Vinícius voltou a se indignar após uma manifestação vinda da lateral do campo. O jogador, então, comunicou ao árbitro a denúncia de racismo, o que provocou nova confusão generalizada.

Diante da situação, o árbitro acionou imediatamente o protocolo antirracismo da Uefa e paralisou o jogo por cerca de dez minutos. Durante a interrupção, Vinícius recebeu apoio de companheiros como Kylian Mbappé e Aurélien Tchouaméni. O técnico do Benfica, José Mourinho, também conversou com o brasileiro, enquanto integrantes das duas comissões técnicas discutiam à beira do gramado.

Após a retomada, a torcida do Benfica passou a hostilizar Vinícius Júnior com vaias a cada toque na bola. Kylian Mbappé igualmente se tornou alvo de vaias na parte final do confronto.

Contudo, o relatório oficial do árbitro será determinante para o andamento do processo. A Uefa reforçou que, caso a investigação confirme as denúncias, eventuais punições disciplinares estarão sendo comunicadas oficialmente.